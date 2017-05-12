Комиссия по верификации пленных проверила 37 тюрем в 19 регионах Украины

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер.

Процедура верификации лиц, которые процессуально ограничены в своих правах и находятся в украинских пенитенциарных учреждениях, продолжалась с 28 апреля по 12 мая.

В группу, которая осуществляла процедуру верификации, входили представители Офиса омбудсмена, СБУ, ОБСЕ.

"На протяжении этого времени группа проводила верификацию, проехала более 14 тыс. километров, были в 19 регионах Украины, а также в Киеве, посетили 37 пенитенциарных заведений. Как отметила госпожа Лутковская, и как это указано в предыдущих отчетах ОБСЕ, опрос проходил в соответствии с международными стандартами, с соблюдением конфиденциальности и норм международного гуманитарного права", - говорится в сообщении.

Украинская сторона ожидает, что отчет по проведенной верификации станет ключевым на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске 15 мая и поспособствует активизации процесса освобождения украинских заложников, которых удерживают в ОРДЛО.

Напомним, в ОРДЛО отказали Красному Кресту и ООН в посредничестве при обмене пленными.