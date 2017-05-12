Комиссия по верификации пленных проверила 37 тюрем в 19 регионах Украины

Украинский омбудсмен Валерия Лутковская и руководитель Объединенного центра по освобождению заложников при СБУ Юрий Кочанов заявили, что в ходе проведения процедуры верификации задержанных боевиков из неподконтрольных территорий Донбасса (ОРДЛО) комиссия проверила 37 тюрем в 19 регионах Украины.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер.
Процедура верификации лиц, которые процессуально ограничены в своих правах и находятся в украинских пенитенциарных учреждениях, продолжалась с 28 апреля по 12 мая.
В группу, которая осуществляла процедуру верификации, входили представители Офиса омбудсмена, СБУ, ОБСЕ.
"На протяжении этого времени группа проводила верификацию, проехала более 14 тыс. километров, были в 19 регионах Украины, а также в Киеве, посетили 37 пенитенциарных заведений. Как отметила госпожа Лутковская, и как это указано в предыдущих отчетах ОБСЕ, опрос проходил в соответствии с международными стандартами, с соблюдением конфиденциальности и норм международного гуманитарного права", - говорится в сообщении.
Украинская сторона ожидает, что отчет по проведенной верификации станет ключевым на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске 15 мая и поспособствует активизации процесса освобождения украинских заложников, которых удерживают в ОРДЛО.
Напомним, в ОРДЛО отказали Красному Кресту и ООН в посредничестве при обмене пленными.