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Главная » Страна » Комиссия по верификации пленных проверила 37 тюрем в 19 регионах Украины

Комиссия по верификации пленных проверила 37 тюрем в 19 регионах Украины

Комиссия по верификации пленных проверила 37 тюрем в 19 регионах Украины
Валерия Лутковская / Фото: ombudsman.gov.ua

Опрос проходил в соответствии с международными стандартами и с соблюдением конфиденциальности 

12.05.17 154
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Украинский омбудсмен Валерия Лутковская и руководитель Объединенного центра по освобождению заложников при СБУ Юрий Кочанов заявили, что в ходе проведения процедуры верификации задержанных боевиков из неподконтрольных территорий Донбасса (ОРДЛО) комиссия проверила 37 тюрем в 19 регионах Украины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер.

Процедура верификации лиц, которые процессуально ограничены в своих правах и находятся в украинских пенитенциарных учреждениях, продолжалась с 28 апреля по 12 мая.

В группу, которая осуществляла процедуру верификации, входили представители Офиса омбудсмена, СБУ, ОБСЕ.

"На протяжении этого времени группа проводила верификацию, проехала более 14 тыс. километров, были в 19 регионах Украины, а также в Киеве, посетили 37 пенитенциарных заведений. Как отметила госпожа Лутковская, и как это указано в предыдущих отчетах ОБСЕ, опрос проходил в соответствии с международными стандартами, с соблюдением конфиденциальности и норм международного гуманитарного права", - говорится в сообщении.

Украинская сторона ожидает, что отчет по проведенной верификации станет ключевым на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске 15 мая и поспособствует активизации процесса освобождения украинских заложников, которых удерживают в ОРДЛО.

Напомним, в ОРДЛО отказали Красному Кресту и ООН в посредничестве при обмене пленными.

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