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Ситуация в Донбассе

В Торецке введена военно-гражданская администрация

В Торецке введена военно-гражданская администрация
Фото: Википедия

Среди задач новообразованной ВГА - обеспечение безопасности и нормализация жизнедеятельности населения

12.05.17 283
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В Торецке, городе областного подчинения Донецкой области, создана военно-гражданская администрация.

Соответствующий указ президент Украины Петр Порошенко подписал 12 мая.

"На выполнение закона Украины О военно-гражданских администрациях постановляю: образовать военно-гражданскую администрацию в городе Торецк Донецкой области. Руководителю Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины, председателю Донецкой областной государственной администрации осуществить ... мероприятия, связанные с образованием военно-гражданской администрации", - говорится в тексте указа.

Отметим, Донецкая и Луганская областные гражданскими и военными администрации были созданы в марте 2015 года. Еще пять районных военно-гражданских администраций в Донецкой области и две городские в Луганской области вблизи линии разграничения были созданы в августе того же года.

Напомним, 19 ноября прошлого года Порошенко подписал указ, которым утвердил образовании военно-гражданских администраций в населенных пунктах Зайцевое, Золотое и Катериновка. Среди задач новообразованных ВГА - обеспечение безопасности и нормализации жизнедеятельности населения, правопорядка, участия в противодействии диверсионным проявлениям и террористическим актам, предотвращение гуманитарной катастрофы.

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