Боевики в зоне АТО 22 раза обстреляли позиции ВСУ

Меньше всего обстрелов было на Луганском направлении

С начала пятницы, 12 мая, российско-оккупационные войска 22 раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, в результате один украинский военнослужащий получил ранения, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"На Донецком направлении боевики утром били из противотанкового ракетного комплекса возле Зайцево. На том же участке фронта подразделения российско-террористических войск из гранатометов открывали огонь в районе Новоселовки Второй, из стрелкового оружия - вблизи Невельского. А наших защитников в Песках обстреляли из минометов калибров 120 и 82 мм, также гранатометов", - говорится в сообщении штаба в Facebook.

На Приморском направлении, по данным украинских военных, оккупанты из стрелкового оружия и гранатометов различных систем обстреливали позиции сил АТО вблизи Широкино, Водяного, Павлополя, Гнутово и Чермалыка. В районе Павлополя боевики вели огонь из 120-мм минометов, а неподалеку Широкино - из артиллерийских систем калибра 122 мм. Опорные пункты ВСУ возле Марьинки были обстреляны из крупнокалиберных пулеметов. Там же вел огонь вражеский снайпер. В районе Красногоровки боевики вели огонь из минометов калибра 82 мм, зенитной установки и стрелкового оружия.

На Луганском направлении обстрелов зафиксировано наименьшее количество. Позиции возле Крымского террористы обстреляли из гранатометов, 82-мм минометов и артиллерии калибра 122 мм. А возле Новотошковского незаконные вооруженные формирования открывали огонь из гранатометов. Там же работал снайпер.

Напомним, в Донбассе с начала года погибли 35 мирных жителей.