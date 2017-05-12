Украина ведет переговоры еще с 27 странами о безвизовом режиме, - Климкин

Есть шанс, что в скором времени более 100 стран смогут открыть свои двери для украинцев

Министр иностранных дел Павел Климкин заявляет, что Украина сейчас ведет переговоры еще с 27 странами о введении безвизового режима.

Об этом он сказал на брифинге в Киеве, передает УНИАН.

"У нас появляются возможности для открытости, для всех украинцев путешествовать по миру. На данный момент у нас есть 52 страны, с которыми действует безвизовый режим. После того, как нам откроется вся Шенгенская зона, к нам присоединятся 26 стран Европейского Союза и еще четыре страны", - сообщил Климкин.

"Мы ведем сейчас переговоры еще с 27 странами о безвизовом режиме, с 11 странами ведем переговоры по упрощению и имеем планы об открытии именно уже в ближайшие недели и месяцы еще ряда переговоров", - отметил министр.

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"Таким образом, есть шанс в самом ближайшем будущем открыть более 100 стран для украинцев. Мы даже когда-то занимались арифметикой и подсчитали, что мы где-то будем среди первых 40 стран в индексе открытости, когда мы получим безвизовый режим с Европейским Союзом", - сказал Климкин.

Напомним, 11 мая 2017 года Совет Европейского союза проголосовал за предоставление безвизового режима для граждан Украины. В силу это решение вступит ориентировочно 11 июня.