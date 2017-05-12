Порошенко в воскресенье проведет пресс-конференцию

Президент Украины Петр Порошенко в воскресенье, 14 мая, проведет пресс-конференцию. Общение с журналистами запланировано на 15:00 и состоится в Администрации президента.
Об этом сообщает пресс-служба президента.
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"14 мая по случаю Дня Европы и предоставления Украине безвизового режима с Европейским Союзом глава украинского государства встретится с представителями средств массовой информации и ответит на вопросы", - сказано в сообщении.
Напомним, в прошлый раз Порошенко общался с журналистами в формате пресс-конференции 3 июня 2016 года.