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Гройсман раскритиковал ремонт украинских дорог

Гройсман раскритиковал ремонт украинских дорог
Владимир Гройсман / Фото: УНИАН

Премьер - министр пообещал, что нарабатывается пятилетняя программа по строительству и ремонту магистралей

12.05.17 417
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Инспекция, которая осуществляет обследование качества ремонта дорог, установила 30% брака при строительстве и ремонте автомобильных дорог в 2016 году.

Об этом рассказал премьер-министр Владимир Гройсман в эфире "112 Украина".

"Сейчас создана инспекция, которая делает обследование. И даже на прошлогодних дорогах, которые были сделаны, уже найдено 30% брака. Сейчас заставили тех, кто делал те дороги, за свой счет начать восстановление и ликвидацию тех недостатков, которые были выявлены", - подчеркнул он.

Также Гройсман сообщил, что нарабатывается пятилетняя программа по строительству и ремонту дорог.

Напомним, Омелян будет следить онлайн за ремонтом дорог.

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