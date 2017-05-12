Порошенко создал рабочую группу для подготовки послания к Раде

Президент Украины Петр Порошенко распорядился подготовить проект послания к Верховной Раде о ситуации в стране.
Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы государства.
Документом создается рабочая группа по подготовке соответствующего проекта ежегодного послания президента Украины к Верховной Раде Украины о внутреннем и внешнем положении Украины. Руководителем рабочей группы назначен глава Администрации президента Игорь Райнин. Срок работы над проектом – три месяца.
Отметим, что 7 июня 2017 года исполняется три года с начала президентского срока Петра Порошенко.
Напомним, 14 мая запланирована большая пресс-конференция Петра Порошенко по случаю предоставления Украине безвизового режима с Европейским Союзом.