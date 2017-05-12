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Порошенко создал рабочую группу для подготовки послания к Раде

Порошенко создал рабочую группу для подготовки послания к Раде
Петр Порошенко / Фото: Пресс-служба президента

Текст будут готовить три месяца

12.05.17 63
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Президент Украины Петр Порошенко распорядился подготовить проект послания к Верховной Раде о ситуации в стране.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы государства.

Документом создается рабочая группа по подготовке соответствующего проекта ежегодного послания президента Украины к Верховной Раде Украины о внутреннем и внешнем положении Украины. Руководителем рабочей группы назначен глава Администрации президента Игорь Райнин. Срок работы над проектом – три месяца.  

Отметим, что 7 июня 2017 года исполняется три года с начала президентского срока Петра Порошенко. 

Напомним, 14 мая запланирована большая пресс-конференция Петра Порошенко по случаю предоставления Украине безвизового режима с Европейским Союзом. 

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