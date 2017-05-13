АТО: Боевики провели 54 обстрела

Российско-террористические войска продолжают нарушать договоренности о деэскалации конфликта в районах проведения антитеррористической операции. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

В течение минувших суток боевики 54 раза открывали огонь по позициям украинских защитников. Вследствие обстрелов трое военнослужащих ВС Украины получили ранения.

Мариупольское направление. Пророссийские незаконные вооруженные формирования вечером продолжили обстреливать опорные пункты сил АТО в районе Широкино, Водяного, Павлополя, Гранитного, Гнутово, Чермалыка и Новотроицкого. Там боевики в основном использовали стрелковое оружие, крупнокалиберные пулеметы и гранатометы различных систем. Кое-где вели огонь и вражеские снайперы. Кроме того, украинские позиции у Широкино попали под огонь из минометов калибра 82 мм и вооружения БМП. Из такого же вооружения противником были обстреляны опорные пункты сил АТО в районе Марьинки и Красногоровки. А неподалеку Талаковки враг применил артиллерийские системы калибра 122 мм.

Донецкое направление. Пророссийские бандформирования открывали огонь из минометов калибра 82 мм и 120 мм по нашим позициям в районе Новолуганского и Луганского. Из 82-мм минометов били по окрестностям Авдеевки, по позициям у Каменки. Эти же участки фронта, а также опорные пункты сил АТО в районе Песок, Верхнеторецкого и Новгородского боевики обстреливали из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Луганское направление. Вечером подразделения российско-террористических войск обстреляли из гранатометов различных систем украинских воинов у Новоалександровки и Крымского. Вблизи Новозвановки боевики били по позициям ВС Украины из крупнокалиберных пулеметов, автоматических станковых гранатометов и 120-мм минометов. А в районе Новотошковского незаконные вооруженные формирования применяли против наших защитников минометы калибра 82 мм, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.