Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » АТО: Боевики провели 54 обстрела
АТО: Боевики провели 54 обстрела
Фото: dialog.ua
Ситуация в Донбассе

АТО: Боевики провели 54 обстрела

Трое украинских военных получили ранения

13.05.17 35
0000

Российско-террористические войска продолжают нарушать договоренности о деэскалации конфликта в районах проведения антитеррористической операции. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

В течение минувших суток боевики 54 раза открывали огонь по позициям украинских защитников. Вследствие обстрелов трое военнослужащих ВС Украины получили ранения.

Мариупольское направление. Пророссийские незаконные вооруженные формирования вечером продолжили обстреливать опорные пункты сил АТО в районе Широкино, Водяного, Павлополя, Гранитного, Гнутово, Чермалыка и Новотроицкого. Там боевики в основном использовали стрелковое оружие, крупнокалиберные пулеметы и гранатометы различных систем. Кое-где вели огонь и вражеские снайперы. Кроме того, украинские позиции у Широкино попали под огонь из минометов калибра 82 мм и вооружения БМП. Из такого же вооружения противником были обстреляны опорные пункты сил АТО в районе Марьинки и Красногоровки. А неподалеку Талаковки враг применил артиллерийские системы калибра 122 мм.

Донецкое направление. Пророссийские бандформирования открывали огонь из минометов калибра 82 мм и 120 мм по нашим позициям в районе Новолуганского и Луганского. Из 82-мм минометов били по окрестностям Авдеевки, по позициям у Каменки. Эти же участки фронта, а также опорные пункты сил АТО в районе Песок, Верхнеторецкого и Новгородского боевики обстреливали из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Луганское направление. Вечером подразделения российско-террористических войск обстреляли из гранатометов различных систем украинских воинов у Новоалександровки и Крымского. Вблизи Новозвановки боевики били по позициям ВС Украины из крупнокалиберных пулеметов, автоматических станковых гранатометов и 120-мм минометов. А в районе Новотошковского незаконные вооруженные формирования применяли против наших защитников минометы калибра 82 мм, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

0
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Боевики в зоне АТО 22 раза обстреляли позиции ВСУВ Торецке введена военно-гражданская администрацияВ Донбассе сложилась критическая ситуация с затопленными боевиками шахтами, - МинВОТ

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Не та победа 9933
  2. Под стеклом. Окна, которых не будет у моей дочери 14916
  3. Vive la France! Что означает победа Эммануэля Макрона для Европы и Украины 11935
  4. С глубоким пониманием. Почему русскоязычные за границей отводят друг от друга взгляд 6502
  5. Кружка Королёва. Как нам избавиться от лагерного мышления 3804
  6. Зачем учить. Филипп Грайер об образовании будущего 4291
  7. Встреча на Марсе. Стэнфордский учёный о будущем человечества 4526
  8. Одесса, в отличие от Львова, дуалистична, — Валерий Хаит 3929
  9. Дворецкий и Украина. Как Богдан Хмельницкий переиграл Московию на Переяславской Раде 4159
  10. Давай сегодня как обычно. "Правила жизни" киевских барменов 3348
  1. Ядерное оружие и Чечня. Россия развалится не по югославскому сценарию 10414 / 12463
  2. Увидеть Киев и… Чего ожидали гости "Евровидения" от Украины и оправдались ли их надежды 4464 / 5510
  3. 100 самых богатых людей Украины. Полный список 3403 / 3778
  4. Участники Евровидения рассказали о мифах украинцев и реальности Европы 2220 / 2490
  5. Вирус-вымогатель парализовал десятки тысяч Windows по всему миру 1649 / 1897
  6. WikiLeaks заплатит $100 тысяч за запись разговора Трампа и Коми 1505 / 1899
  7. Глава Нацразведки США: Россия пытается помешать интеграции Украины в западные структуры 1292 / 1399
  8. Сегодня киевское метро будет работать на три часа дольше 1268 / 1374
  9. Титушкам в Днипре за провокации заплатили по 600 грн, - полиция 1240 / 1388
  10. Стартап на трамвайных рельсах. Как Антон Слепаков пересел с грузовика на трамвай 1232 / 1446
  1. Ядерное оружие и Чечня. Россия развалится не по югославскому сценарию 66 / 12463
  2. Как выжить в будущем. Восемь трендов, которые вскоре изменят мир 20 / 4022
  3. Увидеть Киев и… Чего ожидали гости "Евровидения" от Украины и оправдались ли их надежды 12 / 5510
  4. Украина предлагает Евросоюзу новый формат ассоциации 11 / 1160
  5. 100 самых богатых людей Украины. Полный список 7 / 3778
  6. Битва за Днепр. Почему в Украине сохранилась технология организации беспорядков 7 / 3347
  7. Играют все. Как работает нелегальный игорный бизнес в Украине 6 / 1292
  8. Вирус-вымогатель парализовал десятки тысяч Windows по всему миру 6 / 1897
  9. В Харькове задержали банду грабителей 4 / 438
  10. Сурков контролирует всю внутреннюю политику террористов "ДНР" и "ЛНР", - Reuters 4 / 337
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.