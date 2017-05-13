Сегодня киевское метро будет работать на три часа дольше

В ночь с 13 на 14 мая в Киеве работа метрополитена и наземного общественного транспорта будет продлена на три часа. Такие меры приняты ради обеспечения перевозки зрителей Евровидения.

Будут организованы перевозки на маршрутах, которые проходят возле станций метрополитена, после прохождения последних поездов метрополитена, а именно:

троллейбусных - №№3, 5, 8, 12, 14, 18, 23, 24, 26, 30, 37, 41, 45, 50к;

трамвайных - №№1, 3, 8, 12, 14, 28, 33;

автобусных обычного режима движения - №№ 18, 20, 37, 45, 46, 48, 62, 72, 99, 101;

автобусных в режиме маршрутного такси - №№ 150, 155, 157, 166, 181, 182, 183, 193, 208, 220, 433, 457, 500, 502, 516, 530, 537, 586.

Также в ночь с 13 на 14 мая работ будет продлена фуникулера до 02:30.

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Напомним, в Киеве сегодня, 13 мая, в 22:00 состоится финал Евровидения-2017. На сцену в этот вечер выйдут 26 участников песенного конкурса.