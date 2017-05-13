Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » В ГПУ рассказали подробности дела против заместителя Кернеса

В ГПУ рассказали подробности дела против заместителя Кернеса

В ГПУ рассказали подробности дела против заместителя Кернеса
Генпрокуратура / Фото: Обозреватель

Преступная группа при участии чиновницы способствовала завладению землей в Харькове общей площадью более 25 га

13.05.17 47
0000

Преступная группа при участии заместителя городского головы Харькова Геннадия Кернеса по вопросам градостроительства, архитектуры и земельных отношений Харьковского горсовета Татьяны Овинниковой нанесла ущерб территориальной общине Харькова на общую сумму почти 129 млн гривен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры Украины.

"Указанное лицо, действуя в составе организованной группы совместно с другими должностными лицами способствовала завладению земельными участками на территории Харькова общей площадью более 25 га, что нанесло убытки территориальной общине Харькова на общую сумму почти 129 млн гривен", - говорится в сообщении.

Должностные лица Харьковского городского совета путем создания в течение 2008-2014 годов более 90 обслуживающих кооперативов, учредителями и участниками которых были лица из их близкого окружения, незаконно присвоили принадлежащие территориальной общине Харькова земельные участки общей площадью свыше 650 га стоимостью более 4 млрд гривен, которые обратили в свою пользу.

Правоохранители установили, что к совершению указанных уголовных правонарушений, наряду с другими лицами причастна заместитель городского головы по вопросам градостроительства, архитектуры и земельных отношений Харьковского городского совета.

Чиновнице сообщено о подозрении в совершении в составе организованной группы уголовных правонарушений, предусмотренных ч.5 ст.27, ч.4 ст.190 и ч.2 ст.364 УК Украины, то есть пособничестве в незаконном завладении мошенническим путем земельными участками на территории Харькова в интересах третьих лиц.

Ранее сообщалось, что суд дал разрешение на арест заместителя Кернеса Татьяны Овинниковой с возможностью внесения залога в размере 30 миллионов гривен.

0
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
В Харькове задержали банду грабителейПод Харьковом потушили пожар на мусороперерабатывающем заводеВ Харькове горит мусороперерабатывающий завод

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Не та победа 9933
  2. Под стеклом. Окна, которых не будет у моей дочери 14916
  3. Vive la France! Что означает победа Эммануэля Макрона для Европы и Украины 11935
  4. С глубоким пониманием. Почему русскоязычные за границей отводят друг от друга взгляд 6502
  5. Кружка Королёва. Как нам избавиться от лагерного мышления 3804
  6. Зачем учить. Филипп Грайер об образовании будущего 4291
  7. Встреча на Марсе. Стэнфордский учёный о будущем человечества 4526
  8. Одесса, в отличие от Львова, дуалистична, — Валерий Хаит 3929
  9. Дворецкий и Украина. Как Богдан Хмельницкий переиграл Московию на Переяславской Раде 4159
  10. Давай сегодня как обычно. "Правила жизни" киевских барменов 3348
  1. Ядерное оружие и Чечня. Россия развалится не по югославскому сценарию 10414 / 12463
  2. Увидеть Киев и… Чего ожидали гости "Евровидения" от Украины и оправдались ли их надежды 4464 / 5510
  3. 100 самых богатых людей Украины. Полный список 3403 / 3778
  4. Участники Евровидения рассказали о мифах украинцев и реальности Европы 2220 / 2490
  5. Вирус-вымогатель парализовал десятки тысяч Windows по всему миру 1649 / 1897
  6. WikiLeaks заплатит $100 тысяч за запись разговора Трампа и Коми 1505 / 1899
  7. Глава Нацразведки США: Россия пытается помешать интеграции Украины в западные структуры 1292 / 1399
  8. Сегодня киевское метро будет работать на три часа дольше 1268 / 1374
  9. Титушкам в Днипре за провокации заплатили по 600 грн, - полиция 1240 / 1388
  10. Стартап на трамвайных рельсах. Как Антон Слепаков пересел с грузовика на трамвай 1232 / 1446
  1. Ядерное оружие и Чечня. Россия развалится не по югославскому сценарию 66 / 12463
  2. Как выжить в будущем. Восемь трендов, которые вскоре изменят мир 20 / 4022
  3. Увидеть Киев и… Чего ожидали гости "Евровидения" от Украины и оправдались ли их надежды 12 / 5510
  4. Украина предлагает Евросоюзу новый формат ассоциации 11 / 1160
  5. 100 самых богатых людей Украины. Полный список 7 / 3778
  6. Битва за Днепр. Почему в Украине сохранилась технология организации беспорядков 7 / 3347
  7. Играют все. Как работает нелегальный игорный бизнес в Украине 6 / 1292
  8. Вирус-вымогатель парализовал десятки тысяч Windows по всему миру 6 / 1897
  9. В Харькове задержали банду грабителей 4 / 438
  10. Сурков контролирует всю внутреннюю политику террористов "ДНР" и "ЛНР", - Reuters 4 / 337
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.