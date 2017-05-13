В ГПУ рассказали подробности дела против заместителя Кернеса

Преступная группа при участии чиновницы способствовала завладению землей в Харькове общей площадью более 25 га

Преступная группа при участии заместителя городского головы Харькова Геннадия Кернеса по вопросам градостроительства, архитектуры и земельных отношений Харьковского горсовета Татьяны Овинниковой нанесла ущерб территориальной общине Харькова на общую сумму почти 129 млн гривен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры Украины.

"Указанное лицо, действуя в составе организованной группы совместно с другими должностными лицами способствовала завладению земельными участками на территории Харькова общей площадью более 25 га, что нанесло убытки территориальной общине Харькова на общую сумму почти 129 млн гривен", - говорится в сообщении.

Должностные лица Харьковского городского совета путем создания в течение 2008-2014 годов более 90 обслуживающих кооперативов, учредителями и участниками которых были лица из их близкого окружения, незаконно присвоили принадлежащие территориальной общине Харькова земельные участки общей площадью свыше 650 га стоимостью более 4 млрд гривен, которые обратили в свою пользу.

Правоохранители установили, что к совершению указанных уголовных правонарушений, наряду с другими лицами причастна заместитель городского головы по вопросам градостроительства, архитектуры и земельных отношений Харьковского городского совета.

Чиновнице сообщено о подозрении в совершении в составе организованной группы уголовных правонарушений, предусмотренных ч.5 ст.27, ч.4 ст.190 и ч.2 ст.364 УК Украины, то есть пособничестве в незаконном завладении мошенническим путем земельными участками на территории Харькова в интересах третьих лиц.

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Ранее сообщалось, что суд дал разрешение на арест заместителя Кернеса Татьяны Овинниковой с возможностью внесения залога в размере 30 миллионов гривен.