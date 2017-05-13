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Главная » Страна » Сегодня пройдет финал Евровидения-2017

Сегодня пройдет финал Евровидения-2017

Сегодня пройдет финал Евровидения-2017
Фото из открытых источников

Украина выступит под №22

13.05.17 935
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В Киеве в субботу, 13 мая, пройдет финал международного песенного конкурса Евровидение-2017, где 26 участников, в том числе Украина, поборются за победу. Голосование за победителя будет открыто сразу же после выступления последнего участника. Об этом сообщается в пресс-релизе UA:Перший.

На песенном конкурсе Евровидение соотношение голосов составляет 50% на 50% голосов профессионального жюри и зрителей, то есть оценка Национального жюри имеет такое же значение, как и оценка зрителей".

Голосование проводится с помощью SMS и телефонных звонков с любого мобильного или стационарного телефона.

Зрители смогут голосовать в течение 15 минут после выступления последней, 26-й страны-участницы. Количество звонков и SMS-сообщений с одного номера не должно превышать 20.

Согласно порядку выступления, первым свою страну представит исполнитель из Израиля IMRI, далее выступят исполнительница из Польши Кася Мош (Kasia Moś), дуэт из Беларуси Naviband, представитель Австрии Натан Трент (Nathan Trent), участница из Армении Арцвик (Artsvik), представительницы Нидерландов OG3NE, группа Sunstroke Project из Молдовы, исполнитель из Венгрии Джоси Папай (Joci Pápai).

Затем на сцену выйдут участник из Италии Франческо Габанни (Francesco Gabbani), певица из Дании Аня (Anja), исполнитель из Португалии Сальвадор Собраль (Salvador Sobral), представительница Азербайджана Дихаж (Dihaj), Жак Худек (Jacques Houdek) из Хорватии, участник из Австралии Исайя (Isaiah), певица из Греции Деми (Demy), участник из Испании Манель Наварро (Manel Navarro), исполнитель JOWST из Норвегии, представительница Великобритании Люси Джонс (Lucie Jones), представитель Кипра Овиг (Hovig), дуэт из Румынии Илинка и Алекс Флорея (Ilinca ft. Alex Florea), участница из Германии Levina, группа из Украины O.Torvald, участница из Бельгии Бланш (Blanche), исполнитель из Швеции Робин Бенгтссон (Robin Bengtsson), представитель из Болгарии Кристиан Костов (Kristian Kostov) и представительница Франции Alma.

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