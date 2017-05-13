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Главная » Страна » Матиос представил нового военного прокурора сил АТО

Матиос представил нового военного прокурора сил АТО

Матиос представил нового военного прокурора сил АТО
Олег Сенюк / Фото: portal.lviv.ua

Олег Сенюк имеет достаточный опыт работы в военной прокуратуре регионального уровня

13.05.17 76
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Новым военным прокурором сил АТО назначен полковник юстиции Олег Сенюк, который до этого возглавлял военную прокуратуру Западного региона Украины. Об этом сообщает управление связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры.

Вчера, 12 мая, в Краматорске заместитель генпрокурора – главный военный прокурор Анатолий Матиос представил нового военного прокурора сил АТО Сенюка.

Во время представления Матиос отметил, что Сенюк имеет достаточный опыт работы в военной прокуратуре регионального уровня, поэтому обеспечит эффективное взаимодействие со всеми ведомствами зоны АТО.

После представления состоялось расширенное совещание представителей силовых ведомств Донецкой и Луганской областей - Антитеррористического центра Службы безопасности Украины, Нацполиции, прокуратуры, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Участники совещания обсудили вопросы взаимодействия силовых структур в условиях боевых действий.

Олег Сенюк родился 25 мая 1979 года. Окончил Львовский национальный университет им. Ивана Франко. Работал на различных должностях в органах прокуратуры во Львове и Киеве. Военную прокуратуру Западного региона возглавлял с 24 марта 2015 года.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро в декабре 2015 года начало расследование по подозрению в незаконном обогащении предыдущего военного прокурора сил АТО Константина Кулика. Досудебное расследование установило, что в течение 2011-2016 годов Кулик приобрел в собственность ряд объектов недвижимого имущества и автомобилей, стоимость которых значительно превышала его официальный доход.

Кулик 14 апреля был назначен заместителем начальника Департамента международно-правового сотрудничества ГПУ.

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