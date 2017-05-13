Украинские танкисты заняли пятое место на танковом биатлоне НАТО

В Германии завершились международные танковые соревнования Strong Europe Tank Challenge 2017; украинские танкисты, впервые принимавшие участие в биатлоне, заняли пятое место. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Танковый биатлон проходил с 7 по 12 мая в учебном центре Командования подготовки 7-й Армии Вооруженных сил США в Графенвере (Германия). Цель соревнований - повышение технического и профессионального опыта танковых подразделений в армиях стран Европе.

В танковом биатлоне НАТО, наряду с танковыми подразделениями США, Германии, Франции, Польши и Австрии, впервые принял участие украинский танковый взвод 14-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск ВСУ под командованием капитана Романа Багаева на штатном вооружении — модернизированных танках Т-64БВ.

В итоге, первенство Strong Europe Tank Challenge 2017 завоевал танковый взвод ВС Австрии на танках Leopard 2A4. Второе место заняли немецкие танкисты на панцерниках Leopard 2A6. "Бронзу" получили американские военнослужащие на танках Abrams M1A2 SEP. Украинские танкисты по рейтингу полученных баллов заняли пятое место, продемонстрировав один из трех лучших результатов стрельбы штатным снарядом из танка.

Командующий Сухопутных войск ВС США в Европе Бен Ходжес отметил высокий уровень подготовки украинских военных. "Украинские солдаты – единственные среди участников соревнований, кто имеет реальный, настоящий боевой опыт против вражеских танков. Все прислушиваются к их опыту", — сказал он, добавив, что опыт украинского взвода, который воевал против российских танков, является чрезвычайно полезным для всех участников соревнований.

Программа соревнований включала две основные части — боевые стрельбы подразделения в наступлении и обороне, а также выполнение разнообразных упражнений: из штатного стрелкового оружия, вызов огневой поддержки, вождение боевых машин, определение расстояния до цели, распознавание цели, тактическая медицина и эвакуация раненого, действия при применении противником оружия массового поражения, эвакуация поврежденного танка и другие. Программа первенства также включала проверку физической подготовки участников, в частности, во время преодоления специализированной полосы препятствий и спортивной эстафеты.