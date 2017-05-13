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Главная » Страна » Суд ООН расписал график процесса "Украина против РФ" до июля 2019-го

Суд ООН расписал график процесса "Украина против РФ" до июля 2019-го

Суд ООН расписал график процесса "Украина против РФ" до июля 2019-го
Международный суд ООН / Фото: УНИАН

Украина должна до 12 июня 2018 года подать в суд ООН меморандум со всеми доказательствами преступлений России

13.05.17 77
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12 мая в Гааге состоялось совещание делегаций сторон по делу "Украина против РФ" в Международном суде ООН под председательством председателя суда Ронни Абрахама. По результатам совещания определен график дальнейших процедур по делу. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Украина должна до 12 июня 2018 подать в Международный суд ООН меморандум со всеми доказательствами преступлений Российской Федерации с момента начала агрессии в 2014 году.

Российская Федерация свой контр-меморандум - до 12 июля 2019.

В связи с этим сказано, что сроки подачи Украиной меморандума - 13 месяцев - соответствуют общему намерению украинской стороны.

Результаты заседания, которое носило процедурный характер, будут оформлены приказом председателя суда.

Напомним, Международный суд ООН в Гааге 19 апреля огласил решение, которым частично удовлетворил запрос Украины о применении временных мер в отношении России. Меры касаются Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (CERD).

Суд указал, что Россия должна воздержаться от того, чтобы продолжать ограничивать возможность крымским татарам сохранить свои институты, включая Меджлис. За это решение проголосовали 13 судей, против - трое. Единогласно было принято решение, согласно которому Россия должна гарантировать доступность образования на украинском языке.

Относительно обвинений РФ в нарушении норм Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма суд решил, что Украина не предоставила достаточно доказательств, которые были бы существенной базой для применения временных мер.

 

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