Война, потеря территорий и троекратное ослабление гривны могут оказаться менее разрушительными для Украины, чем тотальный кризис недоверия к власти. Как свидетельствует исследование компании TNS "Мониторинг восприятия реформ обществом", уровень позитивного отношения к работе госструктур катастрофически низок. Наши соотечественники доверяют разве что образовательным учреждениям и полиции. А процент людей, благосклонно относящихся к законодательной, исполнительной власти и судам, не превышает 20%. Подобное положение вещей неизбежно выльется в очередные Майданы и перевыборы. Это усугубит и без того непростую ситуацию в стране. Реальные же реформы, которые могут изменить восприятие элит, продвигаются слишком медленно.
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