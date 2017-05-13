12 мая в Киеве снесли последний памятник Ленину, который находился в Голосеевском районе столицы на улице Козацкой.
Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале FrozenNoseStudio.
На видеозаписи можно увидеть, как трое людей тянут памятник за веревки, затем он падает на землю и разбивается на несколько частей.
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Ранее Громадське на своей странице в Facebook сообщало, что в Голосеевском районе Киева на улице Казацкой, 122, до сих пор стоит памятник Владимиру Ленину, хотя по закону о декоммунизации его должны демонтировать.
Напомним, 24 октября 2016 года упал последний в районном центре (на подконтрольной Киеву территории) памятник Ленину на территории Украины.