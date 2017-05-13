12 мая в Киеве снесли последний памятник Ленину, который находился в Голосеевском районе столицы на улице Козацкой.

Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале FrozenNoseStudio.

На видеозаписи можно увидеть, как трое людей тянут памятник за веревки, затем он падает на землю и разбивается на несколько частей.

Ранее Громадське на своей странице в Facebook сообщало, что в Голосеевском районе Киева на улице Казацкой, 122, до сих пор стоит памятник Владимиру Ленину, хотя по закону о декоммунизации его должны демонтировать.

Напомним, 24 октября 2016 года упал последний в районном центре (на подконтрольной Киеву территории) памятник Ленину на территории Украины.