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Главная » Страна » Видео АТО: с начала суток потерь среди украинских военных не было
<span class="label red">Видео</span> АТО: с начала суток потерь среди украинских военных не было
Фото: Пресс-центр штаба АТО
Ситуация в Донбассе

Видео АТО: с начала суток потерь среди украинских военных не было

Враг продолжает обстрелы

13.05.17 23
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Обстрелы позиций сил АТО со стороны российско-террористических войск не прекращаются. С начала суток боевики 20 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины. Тем не менее потерь среди украинских военных не было.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Приморское направление

Здесь боевики наиболее активно обстреливали опорные пункты сил АТО. В частности, из 120-мм минометов противник вел огонь по нашим позициям в районе Новотроицього, Чермалыка, Широкино и Красногоровки. На тех же участках линии разграничения, а также у Павлополя и Водяного, незаконные вооруженные формирования периодически били из стрелкового оружия, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, наши позиции неподалеку Красногоровки и Чермалыка попали под вражеский обстрел из минометов калибра 82 мм.

Донецкое направление

Под огонь из 120-мм минометов попали позиции украинских подразделений в районе Луганского и Авдеевки. Также опорные пункты сил АТО неподалеку Луганского и Верхнеторецкого были обстреляны противником из минометов калибра 82 мм. У Верхнеторецкого по бойцам ВС Украины вел огонь и вражеский снайпер.

Луганское направление

На этом участке линии фронта состоялись лишь два обстрела. Украинские защитники, которые выполняют задачи в районе Малинового, были обстреляны боевиками из ручного противотанкового гранатомета. Позже по одному из опорных пунктов ВС Украины в районе Крымского противник одновременно вел огонь из 82-мм минометов, вооружения боевой машины пехоты и крупнокалиберных пулеметов.

Подразделения сил АТО полностью контролируют ситуацию в зоне своей ответственности и, в случае необходимости, готовы дать противнику достойный отпор.

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