Боевики обстреляли Авдеевку: погибли четверо мирных жителей

Во дворе, в который попал снаряд, было еще двое девочек

Около 19.30 в субботу боевики открыли огонь по мирным кварталам Авдеевки. В результате попадания снаряда во двор частного домовладения погибли четыре человека, еще одного мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали.

Об этом сообщили в Facebook сначала председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский, а потом и полицейские главного управления Нацполиции в Донецкой области.

"20 минут назад российские оккупанты обстреляли жилые кварталы частного сектора в Авдеевке. В районе улицы Сопронова снаряд попал во двор жилого дома. Погибли три женщины и один мужчина", - написал Жебривский, добавив, что еще одного мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали.

Во дворе, куда попал снаряд, было еще двое девочек, сообщили в полиции.

"Около 19.30 боевики открыли огонь по мирным кварталам города. В районе улицы Сопронова снаряд попал во двор жилого дома, где находились хозяева и их гости. От осколочных ранений на месте погибли 3 женщины и 1 мужчина. Еще одного жителя в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу", - говорится в сообщении.

Дети, две девочки 6 и 7 лет, которые были с родителями на этом дворе, не пострадали.