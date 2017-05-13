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Евровидение-2017

Все билеты на Евровидение проданы

Все билеты на Евровидение проданы
Фото из открытых источников

Всего на 9 шоу песенного конкурса реализовали более 64 тысяч билетов

13.05.17 39
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Все билеты на последнее неэфирное шоу финала Евровидения-2017, а также на вечернее шоу, которое в прямом эфире будут смотреть миллионы телезрителей и по результатам которого станет известно имя победителя песенного конкурса, проданы.

Об этом сообщили в пресс-службе Евровидения.

Победительница прошлогоднего конкурса Джамала в субботу вечером в своем Facebook написала, что ищет 4 билета для своих племянников. Как свидетельствуют комментарии под постом - добрые люди нашлись: певице предлагали и билеты, и волонтерский бейдж, и даже аккредитацию.

В общем на 9 шоу Евровидения продано более 64 тысяч билетов. Их продавали с 14 февраля. Цены стартовали с 8 евро, самый дорогой билет обошелся покупателю в 500 евро.

Зрительный зал главной арены вмещает более девяти тысяч человек. В двух секторах трибун оборудованы также места для людей, которые пользуются колясками.

Гранд-финал конкурса стартовал в 22:00.

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