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Укрзализныця будет ремонтировать польскую железную дорогу

Укрзализныця будет ремонтировать польскую железную дорогу
Фото: страница Войцеха Балчуна в Facebook

Ремонтом будут охвачены 8 станционных путей

13.05.17 19
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Укрзализныця впервые в истории будет выполнять путевые работы в другом государстве - в Польше.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава Укрзализныци Войцех Балчун.

"Наших путейцев вместе с техникой пригласили в Польшу выполнять цикл работ на станции Медика. Об этом филиал "Центр по ремонту и эксплуатации путевых машин" Укрзализныци и польская компания ZUE S. A. подписали контракт", - написал он.

Стоимость контракта - 159,5 тыс. евро.

Работы будут выполнены в два этапа: в июне и в сентябре-октябре этого года.

На станции Медика будут выполнять работы по очистке щебня, выправке, стабилизации, планировке балласта 12,2 км путей и выправке 25 комплектов стрелочных переводов путей шириной 1520.

Всего ремонтом будут охвачены 8 станционных путей.

В ходе выполнения работ будут задействованы 5 типов высокопроизводительных путевых машин.

"Кроме того, для выполнения работ по указанному контракту польская компания ZUE S. A. закупит у филиала "Центр управления промышленностью" ПАО "Укрзализныця" 20 тыс. куб. м щебня фракции 40-70. Это дополнительные инвестиции для нашей компании", - отметил Балчун.

Напомним, компания "Эрнст энд Янг Аудиторские услуги" (E&Y) выиграла тендер Укрзализныци на проведение аудита ее консолидированной финансовой отчетности за 2016 год с ценой предложения 20,61 млн грн.

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