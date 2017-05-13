Украинские госучреждения в основном не пострадали от кибератаки WannaCrypt, – Госспецсвязи

Большинство информационных систем украинских государственных учреждений благодаря оперативно принятым мерам не были инфицированы вредоносной программой WannaCrypt, которая нарушила работу десятков тысяч компьютеров во всем мире.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

По данным Госспецсвязи, подавляющее большинство заражений произошло через открытие вредоносных приложений (документов Word, PDF-файлов), которые были присланы на электронные адреса многих коммерческих структур и государственных учреждений.

"В результате оперативно принятых мер и благодаря заблаговременному предупреждению о массовой рассылке шифровальщика WannaCrypt и предоставления необходимых рекомендаций удалось избежать большинства случаев заражений информационных систем государственного сектора", - говорится в сообщении.

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Атака, основной целью которой было распространение шифровальщика файлов WannaCrypt, использовала сетевую уязвимость MS17-010, в результате эксплуатации которой на инфицированную машину устанавливался набор скриптов, используемых злоумышленниками для запуска упомянутого шифровальщика файлов.

Напомним, от вирусной атаки накануне пострадали более 75 тысяч компьютеров в 99 странах мира.

В Британии, как сообщалось, в больнице даже не могли принимать пациентов, которые нуждались в неотложной помощи.

Вирус-вымогатель начал распространяться 12 мая. Он блокирует компьютер и требует 300 долларов за разблокировку.

Распространение вируса-вымогателя WannaCrypt удалось приостановить, зарегистрировав домен iuqerfsodp9ifjaposdfjhgosurijfaewrwergwea.com.