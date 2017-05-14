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Главная » Страна » Видео Победителем Евровидения-2017 в Киеве стал представитель Португалии Сальвадор Собрал
Евровидение-2017

Видео Победителем Евровидения-2017 в Киеве стал представитель Португалии Сальвадор Собрал

<span class="label red">Видео</span> Победителем Евровидения-2017 в Киеве стал представитель Португалии Сальвадор Собрал
Фото из открытых источников

Исполнитель набрал максимальное суммарное количество баллов национальных жюри и больше всего голосов зрителей

14.05.17 729
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В столице Украины завершился финал международного песенного конкурса Евровидение-2017.

Победителем конкурса стал представитель Португалии Сальвадор Собрал.

Исполнитель набрал максимальное суммарное количество баллов национальных жюри (382) и больше всего голосов зрителей (376 баллов).

За победу в финале боролись 26 участников, в том числе представитель Украины - группа O.Torvald. Наши ребята выступали под №22.

Голосование за победителя открылось сразу же после выступления последнего участника.

При голосовании соотношение голосов профессионального жюри и зрителей составляло 50% на 50%, то есть оценка Национального жюри имела такое же значение, как и оценка зрителей.

Голосование проводилось с помощью SMS и телефонных звонков с любого мобильного или стационарного телефона.

Зрители могли голосовать в течение 15 минут после выступления последней, 26-й страны-участницы. Количество звонков и SMS-сообщений с одного номера не могло превышать 20.

Согласно порядку выступления, первым свою страну представил исполнитель Израиля IMRI, далее выступили исполнительница из Польши Кася Мош (Kasia Moś), дуэт из Беларуси Naviband, представитель Австрии Натан Трент (Nathan Trent), участница из Армении Арцвик (Artsvik), представительницы Нидерландов OG3NE, группа Sunstroke Project из Молдовы, исполнитель из Венгрии Джоси Папай (Joci Pápai).

Затем на сцену вышли участник из Италии Франческо Габанни (Francesco Gabbani), певица из Дании Аня (Anja), исполнитель из Португалии Сальвадор Собрал (Salvador Sobral), представительница Азербайджана Дихаж (Dihaj), Жак Худек (Jacques Houdek) из Хорватии, участник из Австралии Исайя (Isaiah), певица из Греции Деми (Demy), участник из Испании Манель Наварро (Manel Navarro), исполнитель JOWST из Норвегии, представительница Великобритании Люси Джонс (Lucie Jones), представитель Кипра Овиг (Hovig), дуэт из Румынии Илинка и Алекс Флорея (Ilinca ft. Alex Florea), участница из Германии Levina, группа из Украины O.Torvald, участница из Бельгии Бланш (Blanche), исполнитель из Швеции Робин Бенгтссон (Robin Bengtsson), представитель из Болгарии Кристиан Костов (Kristian Kostov) и представительница Франции Alma.

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