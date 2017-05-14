АТО: Ситуация обострилась

Ситуация в зоне проведения антитеррористической операции течение минувших суток осложнилась. Российско-террористические войска 61 раз открывали огонь по позициям ВС Украины вдоль всей линии разграничения. Четверо военнослужащих ВС Украины получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Подразделения сил АТО давали достойный отпор врагу и оставляют за собой право немедленно открывать огонь для подавления огневых средств противника, ради сохранения жизни и здоровья украинских воинов и местных жителей.

Мариупольское направление. 33 раза боевики открывали огонь по нашим опорным пунктам на этом участке линии фронта. Позиции сил АТО в районе Водяного противник обстреливал из минометов калибра 120 мм и ствольной артиллерии калибра 122 мм. Окрестности этого же населенного пункта, а также Широкино, оказались под вражеским огнем из вооружения БМП, 82-мм минометов и стрелкового оружия. У Гнутово боевики били из зенитной установки. Также незаконные вооруженные формирования обстреляли наши позиции вблизи Николаевки, Павлополя и Чермалыка с использованием стрелкового оружия, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, кое-где – минометов калибра 82 мм. Из вооружения БМП и минометов калибров 120 и 82 мм врагом вновь были обстреляны защитники Марьинки.

Луганское направление. Здесь на протяжении прошедших суток зафиксировано 8 эпизодов применения боевиками оружия. Поздно вечером российско-террористические войска били по украинским позициям вблизи Новозвановки из 122-мм ствольной артиллерии и минометов калибра 82 мм. Из 120-мм и 82-мм минометов, а также вооружения танка, противник обстреливал наши опорные пункты в районе Троицкого. Неподалеку Крымского бандиты также вели огонь из минометов калибра 82 мм и вооружения БМП.

Донецкое направление. На этом участке пророссийские бандформирования наиболее активно обстреливали наших воинов в районе Авдеевки и на Светлодарской дуге. Всего 20 таких случаев. В частности, предместья Авдеевки боевики методично обстреливали из стрелкового оружия, гранатометов, минометов калибра 82 и 120 мм. А во время обстрела противником этого населенного пункта из артиллерийской системы калибра 122 мм один снаряд попал в дом мирных жителей, в результате чего четверо гражданских лиц погибли на месте, один местный житель был тяжело ранен. В районе Новолуганского НВФ обстреляли наши позиции из стрелкового оружия, гранатометов, 120-мм минометов, а также осуществили огневой налет с применением РСЗО БМ-21 "Град". На этом же направлении под огонь боевиков попали опорные пункты сил АТО вблизи Песок, Верхнеторецкого, Каменки, Зайцево, Луганского и Троицкого. Противник применял практически весь спектр стрелкового вооружения и гранатометов, местами – минометы калибров 82 и 120 мм, вооружение боевых машин пехоты.