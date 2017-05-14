Группа O.Torvald, которая представляла Украину на Евровидении-2017 с песней "Time", заняла 24 место из 26. Украина получила от зрителей и судей 36 баллов.
Германия и Испания, занявшие две последние ступеньки, получили 6 и 5 баллов.
Победителем стал представитель Португалии Сальвадор Собрал с 758 баллами.
Второе место получил Кристиан Костов из Болгарии из 615 баллами. Молдавская группа Sunstroke Project стала третьей с 374 баллами.
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