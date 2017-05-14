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Главная » Страна » Инфографика Украина на Евровидении-2017 заняла 24 место из 26

Инфографика Украина на Евровидении-2017 заняла 24 место из 26

<span class="label red">Инфографика</span> Украина на Евровидении-2017 заняла 24 место из 26
Фото из открытых источников

Зато мы опередили Германию и Испанию

14.05.17 219
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Группа O.Torvald, которая представляла Украину на Евровидении-2017 с песней "Time", заняла 24 место из 26. Украина получила от зрителей и судей 36 баллов.

Германия и Испания, занявшие две последние ступеньки, получили 6 и 5 баллов.

Победителем стал представитель Португалии Сальвадор Собрал с 758 баллами.

Второе место получил Кристиан Костов из Болгарии из 615 баллами. Молдавская группа Sunstroke Project стала третьей с 374 баллами.

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