Зато мы опередили Германию и Испанию

Группа O.Torvald, которая представляла Украину на Евровидении-2017 с песней "Time", заняла 24 место из 26. Украина получила от зрителей и судей 36 баллов.

Германия и Испания, занявшие две последние ступеньки, получили 6 и 5 баллов.

Победителем стал представитель Португалии Сальвадор Собрал с 758 баллами.

Второе место получил Кристиан Костов из Болгарии из 615 баллами. Молдавская группа Sunstroke Project стала третьей с 374 баллами.