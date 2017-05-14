Европа и Европейский Союз стали синонимами реформ, а также ценностей демократии для Украины. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко. Об этом он сказал, на церемонии поднятия флага ЕС по случаю Дня Европы, передает 112 Украина.

"Европа и Евросоюз стали настоящими синонимами реформ, ценностей демократии и свободы", - заявил Порошенко.

Порошенко подчеркнул, что большинство украинцев выбрали европейский путь и навсегда отошли от Советской и Российской империй.

Он также отметил, что последние дни Украины прошли под знаком песенного конкурса Евровидение и страну посетили очень многие иностранные гости.

"К сожалению этот праздник был омрачен ужасным убийством жителей Авдеевки", - сказал украинский лидер и назвал это ценой, которую Украина платит за желание быть свободной.