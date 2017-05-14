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Для получения безвиза Украина выполнила 144 пункта реформ, - Порошенко

Для получения безвиза Украина выполнила 144 пункта реформ, - Порошенко
Петр Порошенко / Фото: Пресс-служба президента

Польза от этих нововведений ничуть не меньше, чем от самого безвизового режима

14.05.17 32
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Для получения безвизового режима с Европейским Союзом Украина выполнила 144 пункта по реформированию различных сфер. Об этом заявил президент Петр Порошенко на пресс-конференции.

"Значительная часть соглашения во временном применении уже действует. Доля ЕС в украинской внешней торговле растет, сегодня она составляет почти 43%. Мы выполнили план по визовой либерализации, который предусматривал почти полтораста пунктов, 144 пункта реформ, которые осуществила Украина за это время. Мы внедрили серьезные реформы в сфере юстиции, в сфере защиты прав человека, борьбе с коррупцией, миграционной политике, провели миссию оценивания со стороны ЕС, адаптировали наше законодательство к европейским нормам и стандартам", - заявил президент.

По словам Порошенко, польза от этих нововведений ничуть не меньше, чем от самого безвизового режима. Безвиз – это преодоление последствий Переяславской Рады.

"Безвиз - это гораздо больше, чем упрощенный способ пересечения границы. Я уверен, что речь идет о событии чрезвычайно более глубоком, это гигантский шаг в Европу, к утверждению свободы человека, утверждению независимости нашего государства, если хотите, это преодоление последствий Переяславской Рады. Это выход, наконец, Украины, из так называемых постсоветских государств, которые в России пренебрежительно называют "ближним зарубежьем". И наоборот, это еще более глубокое привлечение Украины к общему европейскому цивилизационному пространству. Теперь разве что сумасшедшие могут считать Украину частью так называемого "русского мира". Украина - часть объединенной Европы от Лиссабона до Харькова. Мы разделяем общие ценности и при этом сохраняем национальную идентичность", - заявил Порошенко.

Напомним, Переяславская рада - всеобщий воинский совет, который гетман Богдан Хмельницкий созвал в Переяславле 8 (18) января 1654 года. Точные результаты Рады были впоследствии утрачены и переписаны историками, поэтому решение, принятое Радой, трактуется по-разному. Некоторые историки склоняются ко мнению, что решение, принятое Радой, заключалось в объединении территорий Войска Запорожского с Московским царством.

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