Порошенко ответил, о чем в последний раз разговаривал с Путиным

Последний разговор президента Украины Петра Порошенко с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным касался освобождения украинских заложников, в частности журналиста Романа Сущенко. Об этом сегодня во время пресс-конференции заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Мой последний телефонный разговор с Путиным касался только заложников и в том числе мы обсудили мою просьбу освободить Сущенко из российской тюрьмы", - заявил Порошенко.

По его словам, вся украинская власть работает и будет работать над освобождением всех, кто незаконно находится в тюрьмах России и оккупированных территорий.

Напомним, собственного корреспондента Укринформа во Франции Романа Сущенко, в нарушение международных правил, задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

7 октября ему было выдвинуто обвинение в "шпионаже". В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ опровергли это заявление.

26 апреля Лефортовский райсуд Москвы продлил пребывание Сущенко под стражей до 30 июня. Адвокат Фейгин подал в Мосгорсуд жалобу на это решение. Она будет рассмотрена 18 мая.

Роман Сущенко работает в Украинском национальном информационном агентстве "Укринформ" с 2002 года, а собственным корреспондентом во Франции - с 2010 года.