Порошенко ответил, о чем в последний раз разговаривал с Путиным

Последний разговор президента Украины Петра Порошенко с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным касался освобождения украинских заложников, в частности журналиста Романа Сущенко. Об этом сегодня во время пресс-конференции заявил президент Украины Петр Порошенко.
"Мой последний телефонный разговор с Путиным касался только заложников и в том числе мы обсудили мою просьбу освободить Сущенко из российской тюрьмы", - заявил Порошенко.
По его словам, вся украинская власть работает и будет работать над освобождением всех, кто незаконно находится в тюрьмах России и оккупированных территорий.
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Напомним, собственного корреспондента Укринформа во Франции Романа Сущенко, в нарушение международных правил, задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.
7 октября ему было выдвинуто обвинение в "шпионаже". В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ опровергли это заявление.
26 апреля Лефортовский райсуд Москвы продлил пребывание Сущенко под стражей до 30 июня. Адвокат Фейгин подал в Мосгорсуд жалобу на это решение. Она будет рассмотрена 18 мая.
Роман Сущенко работает в Украинском национальном информационном агентстве "Укринформ" с 2002 года, а собственным корреспондентом во Франции - с 2010 года.