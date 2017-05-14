США назначат контактное лицо для взаимодействия с Украиной, - Порошенко

А Франция после избрания Макрона продолжит диалог с Германией по украинскому вопросу

Соединенные Штаты Америки обещают назначить лицо, ответственное за сотрудничество с Украиной. Об этом заявил президент Петр Порошенко на пресс-конференции в Киеве.

"В ближайшее время планируется избрать специального представителя США, который будет отвечать за координацию взаимодействия с Украиной", - сообщил он.

В то же время, он не стал конкретизировать ответ на вопрос о том, возможно ли присоединение США к "нормандскому формату", намекнув, что это не является его целью.

"Они (США, - ред.) привлечены были и будут (в решении украинско-российского конфликта, - ред.)", - заявил он.

Порошенко также подчеркнул, что после избрания Макрона Франция продолжит диалог с Германией по украинскому вопросу – в том числе во время ближайшего визита Макрона в Германию.

"Также могу сказать, что в конце следующей недели, ровно через неделю, я буду иметь многочасовые переговоры в Берлине с канцлером Германии для подготовки заседания нормандского формата. Среди тем, которые будут в переговорах между Макроном и Меркель стопроцентно будет украинский вопрос", - заявил Порошенко.