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Главная » Страна » Порошенко: Мы держим кулаки за Нидерланды

Порошенко: Мы держим кулаки за Нидерланды

Порошенко: Мы держим кулаки за Нидерланды
Петр Порошенко / Фото: Пресс-служба президента

Окончательное голосование по ратификации Соглашения об ассоциации Украины и ЕС будет 30 мая

14.05.17 219
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Во вторник, 30 мая, в Сенате Нидерландов состоится окончательное голосование по ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Об этом рассказал президент Петр Порошенко во время сегодняшней пресс-конференции.

"Сейчас мы не только на финише безвиза, но в ожидании завершения ратификации Соглашения об ассоциации. 23 мая сенат Нидерландов открывает дебаты, а 30 мая  состоится голосование. Мы держим кулаки. Очень надеемся, что оно будет положительным для Украины, для Нидерландов и для Европы", - отметил Порошенко.

Он также напомнил, что в Нидерландах была сложная дискуссия о ратификации Соглашения, проводился референдум, а скептики даже предлагали согласиться на частичное применение Соглашения в виде углубления и всеобъемлющей зоны свободной торговли.

"Но я благодарен нашим партнерам, которые нашли возможность сделать все возможное, чтобы Соглашение об ассоциации заработало в полном объеме", - подчеркнул президент.

Напомним, для получения безвиза Украина выполнила 144 пункта реформ.

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