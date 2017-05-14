Порошенко: Мы держим кулаки за Нидерланды

Окончательное голосование по ратификации Соглашения об ассоциации Украины и ЕС будет 30 мая

Во вторник, 30 мая, в Сенате Нидерландов состоится окончательное голосование по ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Об этом рассказал президент Петр Порошенко во время сегодняшней пресс-конференции.

"Сейчас мы не только на финише безвиза, но в ожидании завершения ратификации Соглашения об ассоциации. 23 мая сенат Нидерландов открывает дебаты, а 30 мая состоится голосование. Мы держим кулаки. Очень надеемся, что оно будет положительным для Украины, для Нидерландов и для Европы", - отметил Порошенко.

Он также напомнил, что в Нидерландах была сложная дискуссия о ратификации Соглашения, проводился референдум, а скептики даже предлагали согласиться на частичное применение Соглашения в виде углубления и всеобъемлющей зоны свободной торговли.

"Но я благодарен нашим партнерам, которые нашли возможность сделать все возможное, чтобы Соглашение об ассоциации заработало в полном объеме", - подчеркнул президент.

Напомним, для получения безвиза Украина выполнила 144 пункта реформ.