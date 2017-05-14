Шулявский мост будут реконструировать китайцы

Первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив и Китайская корпорация дорог и мостов договорились о строительстве моста возле Кременчуга и реконструкции Шулявского путепровода в Киеве.

Об этом информирует пресс-служба Кабинета министров.

Сообщается, что Степан Кубив отметил достойную подготовку проектных предложений строительства мостового перехода возле Кременчуга и проекта реконструкции Шулявского моста в Киеве на общую сумму $400 млн.

“Предлагаю вам завершить подготовительные работы по этим проектам не позднее сентября, чтобы после этого можно было перейти к заключению кредитных соглашений и договора на выполнение работ с корпорацией. Будет создана рабочая группа для комплексной проработки этих инвестпроектов, в которую войдут представители Минэкономразвития, Мининфраструктуры, Минфина и Укравтодора”, - отметил вице-премьер.

Напомним, в Киеве вечером 27 февраля частично обрушился путепровод в районе метро Шулявская.