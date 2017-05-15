В Брюсселе вместе позавтракают "друзья Украины"

После окончания Совета ЕС по иностранным делам, по инициативе МИД Польши в Брюсселе в понедельник, 15 мая, состоится рабочий завтрак "друзей Украины".

Об этом сообщили в польском внешнеполитическом ведомстве.

"В понедельник, по инициативе Польши в рамках польского председательства в Вышеградской группе, в Брюсселе состоится завтрак в формуле "Группы друзей Украины" с участием министра иностранных дел Украины Павла Климкина, высокого представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерики Могерини и министров иностранных дел стран ЕС. Встреча предоставит возможность обсудить ситуацию в Украине", - говорится в сообщении, которое цитируют украинские СМИ.

Одной из главных тем заседания Совета ЕС по иностранным делам, после которой и состоится завтрак, станет вопрос реализаций Глобальной стратегии ЕС в области безопасности и обороны, направленной на правильную подготовку быстрого реагирования ЕС на угрозы и вызовы безопасности.

Помимо этого, министры обсудят перспективы проекта "Восточное партнерство". В частности затронут такие темы, как укрепление возможностей по противодействию угрозам, реформу общественного сектора, развитие сети транспортной и энергетической инфраструктуры стран ВП и ЕС, визовой либерализации и развитие предпринимательства.

Напомним, Украина предлагает Евросоюзу новый формат ассоциации.