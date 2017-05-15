Парад вышиванок пройдет в Канаде

В канадском Эдмонтоне - столице провинции Альберта - на этой неделе пройдет парад вышиванок.
Об этом заявили представители местного отдела Конгресса украинцев Канады, сообщает "Укринформ".
"Отдел Конгресса украинцев Канады в Эдмонтоне приглашает украинских канадцев в Альберте продемонстрировать свои красивые рубашки и костюмы в четверг, 18 мая. Мы будем делать популярной украинскую одежду и традиции, показывать красоту украинской вышитой сорочки, которая считается символом национального достоинства", - сообщили в организации.
Организаторы мероприятия также подчеркнули, что хотят продемонстрировать "поддержку Украины в борьбе с Россией".
Участники парада пройдут по центральным улицам города и завершат свой марш напротив парламента провинции Альберта, где перед ними выступят несколько спикеров.
Напомним, канадские хоккеисты вышли на лед в украинских вышиванках.