Парад вышиванок пройдет в Канаде

Об этом заявили представители местного отдела Конгресса украинцев Канады, сообщает "Укринформ".

"Отдел Конгресса украинцев Канады в Эдмонтоне приглашает украинских канадцев в Альберте продемонстрировать свои красивые рубашки и костюмы в четверг, 18 мая. Мы будем делать популярной украинскую одежду и традиции, показывать красоту украинской вышитой сорочки, которая считается символом национального достоинства", - сообщили в организации.

Организаторы мероприятия также подчеркнули, что хотят продемонстрировать "поддержку Украины в борьбе с Россией".

Участники парада пройдут по центральным улицам города и завершат свой марш напротив парламента провинции Альберта, где перед ними выступят несколько спикеров.

Напомним, канадские хоккеисты вышли на лед в украинских вышиванках.