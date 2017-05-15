С 12 мая в Киеве почти на 15% подорожала подача холодной воды и водоотвод.

Также выросла плата за эти услуги для жителей Ирпеня, Вишневого и Боярки.

Об этом стало известно из постановления Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг от 26.04.2017.

Согласно документу, тариф для жителей Киева вырастет на 14,7% и составит 15,792 грн за кубометр (до 13 мая было 13,77 грн), за водоотвод - 7,52 грн (было 6,93 грн).



Тариф для жителей Ирпеня составит 19,164 грн за кубометр и 11,82 грн за отвод воды.

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Жители Вишневого теперь будут платить 15,13 грн за холодную воду и 5,95 грн за водоотвод.

Жителям Боярки куб холодной воды обойдется в 25,25 грн, водоотвод - 11,5 грн.

Это постановление НКРЭКУ 11 мая было опубликовано в газете "Урядовый курьер". Соответственно, новые тарифы начали действовать на следующий день после его опубликования, то есть с 12 мая.

Вода подорожала и во Львове, Ровно, Днепропетровске, Хмельницком, Боярке, Каменце-Подольском, Павлограде, Лисичанске, Коломые и других.

Платежки с новыми тарифами потребители получат в июне.

Напомним, в Украине снижены социальные нормативы на услуги ЖКХ.