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Люди Яроша подстрелили таксиста за отказ ответить на приветствие "Слава Украине!"

Люди Яроша подстрелили таксиста за отказ ответить на приветствие "Слава Украине!"
Фото: sobitie.com.ua

Пострадал и коллега таксиста, поспешивший на помощь

15.05.17 575
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В городе Каменское на Днепропетровщине произошло необычное ЧП – пассажиры такси стреляли в водителя только за то, что тот не ответил  на приветствие "Слава Украине!".

Об этом сообщает местное издание "Событие".

В применении оружия подозревают члена партии "ДІЯ" и личного охранника Дмитрия Яроша.

"Нежелание водителя такси ответить пассажирам на приветствие "Слава Украине!" спровоцировало их бурную реакцию и они решили силой требовать ответа. По словам очевидцев, двое пассажиров нанесли удар водителю сзади. Во время ссоры пассажиры такси начали бить машину. Один из них прострелил водителю такси обе ноги ", - говорится в сообщении.

На место происшествия приехали другие таксисты, один из них также был ранен. Сейчас раненые находятся в больнице. Двое участников конфликта были задержаны на месте, еще одному удалось скрыться.

Лидер Каменской городской организации "Правый сектор" Аскольд Можейко обнародовал на своей странице в Facebook заявление, в котором сообщил имя одного из задержанных и отметил, что тот не является членом "ПС", а входит в партию "Государственническая инициатива Яроша" ("ДІЯ") и является телохранителем Дмитрия Яроша.

"Мы не знаем причин инцидента и обстоятельств, при которых произошел конфликт. Считаем, что Ярош и руководство партии должны разобраться в ситуации и обнародовать результаты собственного расследования", - добавил Можейко.

Комментариев или заявлений от партии "ДІЯ" или Дмитрия Яроша пока нет.  

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