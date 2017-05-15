В Одессе задержан афганец, который нелегально переправлял в Европу азиатов

В Украине был задержан гражданин Афганистана по кличке Инженер, который длительное время был главным организатором каналов незаконной миграции из стран Южной Азии в Украину, а впоследствии и страны Евросоюза.

Об этом информирует пресс-служба ГПСУ.

"Во время длительного наблюдения было установлено, что гражданин Афганистана по кличке Инженер долгое время был основным организатором переправки незаконных мигрантов из Пакистана и Афганистана в Украину, и далее – в страны Евросоюза", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, он поддерживал устойчивые связи с лидерами и участниками ОПГ, которые специализируются на переправке нелегалов в РФ, Афганистане, Бангладеш, Пакистане Шри-Ланке и других странах Азии. Через сеть пособников из числа иностранцев, которые живут в Украине, он контролировал большинство потоков незаконной миграции, которые проходили через Украину.

"Сейчас можно говорить минимум о несколько десятках незаконных мигрантов, переправку которых организовал Инженер только в 2017 году. Стоимость услуги, в зависимости от страны назначения, стоила от 12 до 15 тысяч долларов", - говорится в сообщении.

Напомним, с начала года в Средиземном море погибли более 1300 беженцев.