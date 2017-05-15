Грицак: Спецслужбы РФ вербуют украинских патриотов

Также россияне внедряют в патриотическую среду своих агентов

Российские спецслужбы вербуют представителей украинских патриотических организаций, а также вводят в их состав своих агентов.

Об этом сообщил глава СБУ Василий Грицак на брифинге в Киеве.

"Мы видим целую систему, это не единичные случаи в определенном месте или акция, посвященная какому-то конкретному событию. Мы видим системную работу этих (российских – ред.) спецслужб. Одним из таких протестных инициаторов так называемых акций на территории нашего государства является лидер (радикальной организации – ред.) "Наждак" Николай Дульский, который сегодня скрывается в Москве", - заявил глава СБУ.

"Я не хочу обвинять всех представителей "Наждака", которые продолжают действовать в Киеве, участвовать в общественно-политической жизни столицы Украины. Я хотел сказать, что традиционно спецслужбы сегодня враждебной для нас страны используют такой метод, как вербовку из числа патриотически настроенных граждан своих агентов. Другой вариант - это введение своих источников в патриотическое среду", - сказал Грицак.

Напомним, Василий Грицак сообщил о разоблачении спецслужбой организатора ряда провокационных и подрывных акций по дестабилизации ситуации в Украине. По словам Грицака, одним из инициаторов так называемых протестных акций на территории Украины является лидер организации "Наждак" Николай Дульский.

В частности, речь идет о причастности Дульского к обстрелу генерального консульства Республики Польша в Луцке и синхронизированной с ним во времени попытке перекрытия трассы "Львов – Рава-Русская".