VI Фестиваль искусства кино для детей и подростков «ЧилдренКинофест» проходит с 26 мая по 4 июня в двадцати городах Украины.В конкурсную программу вошло семь европейских фильмов для зрителей от 4 до 14 лет, вне конкурса представлена коллекция фильмов братьев Люмьер

Зарегистрироваться на бесплатные показы может каждый желающий – для этого нужно выбрать город и фильмы для просмотра, а также заполнить электронную форму на официальном сайте фестиваля childrenkinofest.com/ua/schedule/.

Традиционно зрители выступают в роли жюри фестиваля, отдаваясвои голоса за понравившиеся картины. Победитель международного конкурса будет выбран путем подсчета зрительских голосов и объявлен ​​на церемонии закрытия в фестивальном центре, кинотеатре «Киевская Русь» 4 июня.

Во внеконкурсной программе будет показана подборка отреставрированных фильмов французских основателей кинематографа –братьев Люмьер. Программу упорядочил и прокомментировал директор Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо.

Одним из главных событий нынешнего года станет показ финалистов конкурса короткометражных фильмов, снятых украинскими детьми в возрасте от 7 до 14 лет. Десять картин-номинантов будут показаны на большом экране в присутствии авторов, а специальное жюри выберет среди них победителя.

Фестиваль закроет фильм-обладатель Гран-при «ЧилдренКинофеста–2016» – приключенческая лента «Лапа» Роберта-Адриана Пежо из Венгрии.

В этом году «ЧилдренКинофест» состоится в четвертый раз. Послом фестиваля стала писательница, поэтесса, сценаристка и колумнистка Екатерина Бабкина. Миссия фестиваля – популяризация искусства кино, развитие традиции семейных походов в кинотеатр, продвижение европейских ценностей, поддержка детей из уязвимых социальных групп.

Генеральные партнеры фестиваля: Представительство Европейского Союза в Украине, Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), Государственное агентство Украины по вопросам кино и ТМ «Весела Корівка».

Событие проходит при поддержке Посольства Королевства Дания в Украине, Goethe-Institut в Украине, Французского института в Украине, Посольства Латвийской Республики в Украине и Почетных консульств в Чернигове, Львове и Одессе, Посольства Королевства Нидерланды в Украине, Посольства Швейцарии в Украине, Посольства Швеции в Украине, Датского киноинститута. Организатор – компания «Артхаус Трафик»