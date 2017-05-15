Боевиков Донбасса инструктируют препятствовать наблюдателям, - ОБСЕ

В Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявляют, что контролируемым Россией боевикам в Донбассе раздали инструкции о препятствовании передвижению миссии.

Об этом говорится в отчете миссии ОБСЕ.

"В своей штаб-квартире в подконтрольном правительству (Украина) Соледаре (79 км к северу от Донецка) СЦКК передал СММ копию части памятки, которая, по словам представителя вооруженных сил Российской Федерации, была выдана старшими по рангу членами "ДНР" персоналу на постах и блокпостах, расположенных в не подконтрольных правительству районах Донецкой области", - сообщает миссия ОБСЕ.

"Так, согласно документу, членам "ДНР" предписано останавливать патрули СММ и не разрешать наблюдателям проезд, если они передвигаются по "незапланированным маршрутам"; не вступать в дискуссии с членами патруля СММ, а на любые вопросы от СММ отвечать: "Я не компетентен давать объяснения", - говорится в отчете.

Напомним, в Донбассе с начала года погибли 35 мирных жителей.