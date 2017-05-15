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Полторак уволил гендиректора Военторгсервиса

Полторак уволил гендиректора Военторгсервиса
Степан Полторак / Фото: УНИАН

Военная прокуратура обещает направить обвинительный акт в суд в ближайшее время

15.05.17 124
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Министр обороны Украины Степан Полторак уволил генерального директора концерна "Военторгсервис" и начальника филиала "Одесское управление военной торговли".

Причина - в отсутствии надлежащего контроля за деятельностью одесского подразделения, что привело к коррупции в нем.

Как сообщила пресс-служба Военной прокуратуры Южного региона Украины, в настоящее время она расследует уголовное производство в отношении должностных лиц Одесского филиала концерна "Военторгсервис", которые в прошлом году требовали от предпринимателей рынка "7 километр" взятку за заключение договоров аренды торговых мест. Злоумышленники надеялись получить почти миллион долларов, и были задержаны во время получения части взятки в сумме $75 тысяч.

"В ходе следствия была проверена причастность других должностных лиц концерна к этому преступлению, однако доказательства их вины получены не были. В то же время совершению указанного выше преступления существенно способствовало отсутствие надлежащего контроля за деятельностью филиала со стороны руководства концерна "Военторгсервис". Поэтому Военная прокуратура Одесского гарнизона внесла министру обороны Украины представление об увольнении руководства концерна "Военторгсервис" и "Одесское управление военной торговли", - отметили в пресс-службе.

Военная прокуратура обещает направить обвинительный акт в указанном уголовном производстве в суд в ближайшее время.

Напомним, Интерпол объявил в розыск экс-заместителя главы правления банка "Финансы и кредит".

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