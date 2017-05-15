В районе АТО ранены шестеро украинских военных

За минувшие сутки в зоне АТО в результате боевых действий погибших украинских военных нет, шестеро получили ранения и травмы.

"Эти потери силы АТО понесли во время вражеских обстрелов в Авдеевке и Водяном на Мариупольском направлении. Одна из раненых – женщина-военнослужащий, ее состояние тяжелое", – сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко на пресс-брифинге в Украинском кризисном медиа-центре.

В Водяном и Широкино на Мариупольском направлении боевики совершили три минометных обстрела. Продолжаются регулярные провокации с использованием легкого вооружения практически на каждой передовой позиции украинских военных на южных рубежах.

"В Новотроицком противник нарушил режим тишины один раз. В Марьинском районе вчера боевые действия не велись. Всего вчера на Мариупольском направлении произошло 20 вражеских обстрелов", – отметил спикер МОУ.

На Луганском направлении вчерашние сутки начались двумя артиллерийскими обстрелам со стороны боевиков. Обстрелы произошли синхронно на двух украинских позициях - под Новозвановкой и Троицким. В общем огонь велся в течение 25 минут, при этом боевики выпустили шестнадцать 122-мм снарядов.

"Впоследствии – утром и вечером – противник еще несколько раз нарушил режим тишины в Попаснянском районе, в том числе дважды стрелял из минометов. В основном эти обстрелы продолжались до 30 минут. Также оккупанты открывали огонь в Станице Луганской и Крымском", – рассказал полковник Лысенко.

Всего за минувшие сутки на Луганском направлении боевики осуществили 9 обстрелов.

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На Донецком направлении боевики 20 раз нарушили режим тишины, 14 – используя тяжелое вооружение.

Особенностью вчерашних боевых действий стало то, что оккупанты активизировались в первой половине дня, сразу после рассвета. Противник неоднократно применял минометы и танк под Горловкой – Зайцево, Верхнеторецким, под Авдеевкой и Каменкой. При этом было выпущено более 140 мин и более 10 танковых снарядов.

Во второй половине дня боевики продолжили обстрелы на этих самых рубежах, однако с более низкой интенсивностью. Один раз открывали огонь из миномета в Луганском. В Донецком аэропорту вчера было тихо.