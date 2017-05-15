Послы G7 встревожены законопроектом, урезающим полномочия НАБУ

Прежде чем рассматривать законопроект в парламенте, следовало бы проконсультироваться с отечественными и международными специалистами

Послы стран "Большой семерки" обеспокоены возможным принятием законопроекта №6220, который, как заявляют в НАБУ, позволит Генпрокуратуре и СБУ установить контроль над бюро. Об этом в своем Twitter написал посол Италии в Украине Давиде Ла Чечилия, передает Европейская правда.

"Послы G7 обеспокоены содержанием проекта закона №6220, который представляет риск для борьбы с коррупцией", - написал Ла Чечилия.

1/2 #G7 Ambassadors concerned about substance of draft #6220 & risk to fight against corruption — Davide La Cecilia (@dlacecilia) 15 мая 2017 г.

Дипломат отметил, что послы G7 считают нужным провести консультации с отечественными и международными специалистами, прежде чем рассматривать законопроект в Верховной Раде.

2/2 #G7 Ambassadors believe important to properly consult domestic & international shareholders before considering #6220 in Rada — Davide La Cecilia (@dlacecilia) 15 мая 2017 г.

Напомним, в НАБУ заявляют, что принятие законопроекта позволит Генпрокуратуре и СБУ установить контроль над бюро и может перечеркнуть значительные достижения правоохранительной системы Украины на протяжении последних лет.

Обеспокоены этим законопроектом и активисты. Председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин считает, что законопроект, который вносит изменения в УПК о внесении сведений в ЕРДР и оснований закрытия уголовного производства, запретит НАБУ расследовать уголовные дела, если расследование по тем же обстоятельствам открыли и закрыли другие правоохранительные органы.