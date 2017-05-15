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Главная » Страна » В Украине опять подорожала холодная вода

В Украине опять подорожала холодная вода

В Украине опять подорожала холодная вода
Фото: УНИАН

Повышение тарифов провели после индексации расходов на топливно-энергетические ресурсы, реагенты и услуги подкачки воды

15.05.17 140
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Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), увеличила тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение для потребителей. Соответствующие постановления НКРЭКУ №551-552 от 26 апреля 2017 года были опубликованы в издании Урядовый курьер 11 мая, передает УНИАН.

Тарифы для Киевводоканала на централизованное водоснабжение составляют:

- потребителям, которые являются субъектами хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения - 2,17 грн за кубометр (без НДС);

- потребителям, которые не являются такими субъектами - 6,33 грн за кубометр (без НДС).

На централизованное водоотведение: потребителям-субъектам - 2,12 грн за кубометр (без НДС);

- потребителям-несубъектам - 5,51 грн за кубометр (без НДС).

При этом тариф на услугу по централизованному снабжению холодной воды - 7,03 грн за кубометр (без НДС), а тариф на услугу водоотведения - 6,13 грн за кубометр (без НДС).

Для Днепроводоканала тарифы на централизованное водоснабжение определены:

- потребителям, которые являются субъектами хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения - 2,67 грн за кубометр (без НДС);

- потребителям, которые не являются такими субъектами - 6,23 грн за кубометр (без НДС).

На централизованное водоотведение: потребителям-субъектам - 2,43 грн за кубометр (без НДС);

- потребителям-несубъектам - 4,25 грн за кубометр (без НДС).

При этом тариф на услугу по централизованному снабжению холодной воды - 6,59 грн за кубометр (без НДС), а тариф на услугу водоотведения - 4,52 грн за кубометр (без НДС).

Для Львовводоканала тарифы на централизованное водоснабжение установлены:

- потребителям, которые являются субъектами хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения - 2,98 грн за кубометр (без НДС);

- потребителям, которые не являются такими субъектами - 6,42 грн за кубометр (без НДС).

На централизованное водоотведение: потребителям-субъектам - 0,72 грн за кубометр (без НДС);

- потребителям-несубъектам - 3,42 григрнвни за кубометр (без НДС).

При этом тариф на услугу по централизованному снабжению холодной воды - 7,39 грн за кубометр (без НДС), а тариф на услугу водоотведения - 3,79 грн за кубометр (без НДС).

Кроме того, для Ровнооблводоканала тариф на централизованное водоснабжение установлен на уровне 6,88 грн за кубометр (без НДС).

На централизованное водоотведение:

- потребителям, которые являются субъектами хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения - 2,35 грн за кубометр (без НДС);

- потребителям, которые не являются такими субъектами - 5,62 грн за кубометр (без НДС).

При этом тариф на услугу по централизованному снабжению холодной воды - 7,30 грн за кубометр (без НДС), а тариф на услугу водоотведения - 5,90 грн за кубометр (без НДС).

Напомним, НКРЭКУ заявляла о намерении повысить тарифы на водоснабжение и водоотвод для водоснабжающих компаний. Отмечалось, что корректировки и повышения тарифов были проведены в результате индексации расходов на топливно-энергетические ресурсы, реагенты и услуги подкачки воды.

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