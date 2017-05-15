В медиа нередко грешат тем, когда, освещая работу женщины (особенно, когда она занимает высокие руководящие должности), обсуждают ее прелести, одежду, возраст и так далее. Традиционно у женщины спрашивают, как воспитывать детей и рецепт приготовления любимого блюда, зато у мужчины - как управлять страной и прогнозы на ближайшие пять лет. Причем это считается «нормой»

Впрочем, все это приводит к укоренению стереотипов о «традиционной роли женщины» - кухня-семья-дети - то есть «несостоятельность» ни принимать важные политические решения, ни возглавлять руководящие должности в Верховной Раде, ни вести бизнес. Ниже примеры - топ-8 стереотипных сексистских заголовков, которые публиковали ведущие украинские СМИ.

Стереотип №1. Одежда и внешность

«Год Гонтаревой: угги и короткие юбки» (24 канал)

Одна из самых популярных ошибок журналистов - описывать одежду женщины в политике, вместо того, что она делает. Так, в чем была обута глава Нацбанка Валерия Гонтарева в Давосе, не написал только ленивый или профессиональный журналист. Остальные - утонули в море сексизма.

В СМИ периодически возникают коррупционные истории, сколько стоят часы того или иного депутата, но тональность у них другая - больше подчеркивающая статус и уровень достатка мужчины. Зато в сюжетах о женщинах - все сводится к тому, что ее максимум в политике - со вкусом (или безвкусно) одеваться.

Стереотип №2. Указывать возраст, намекая на незрелость

«В сети бурно обсуждают нового заместителя Авакова - 24-летнюю красавицу» (Комсомольская правда в Украине)

Возраст - еще одна традиционная ошибка медийщиков. О заместителе главы МВД по вопросам евроинтеграции Анастасие Деевой - кроме как о скандальных фото и ее возрасте - ничего другого длительное время нельзя было прочитать в СМИ и социальных сетях.

Рассматривать в женщине лишь такие «составные», как внешность, возраст, одежду - это укоренять стандарт, о женщине можно писать только «так», транслировать недоверие к ее профессионализму и знаниям. В конце концов, не воспринимать как профессионала в своей сфере.

От этого страдает не столько женщина-политик, о которой пишут (поскольку она уже доказала свою состоятельность), сколько ваши ближайшие женщины, которые вынуждены в ежедневной работе выдерживать давление стереотипов. К которым приложили руку и представители СМИ.

Руководитель ГО «Дивовижні» Мария Наседкина: «Низкий процент женщин в политике, в парламенте ... это все начинается еще в семье, когда основной обязанностью женщины считается уход за домом ... Были такие ситуации, когда мне говорили - «ты такая маленькая, ты подрасти немного, и тогда мы сядем с тобой - поговорим». И это мне говорил человек, лет на 10 меня старше».

Стереотип №3. Шутки про блондинку

«32-летняя блондинка стала и.о. председателя Харьковской ОГА» (Корреспондент.нет)

Когда только скандал вокруг цвета волос Юлии Светличной набирал обороты, я наскоро посчитала количество заголовков со словосочетанием «32-блондинка». Вышло в новостях об этом около 50 заголовков на украинском и около 100 заголовков на русском языке. Действительно, это самое важное, что нужно знать харьковчанам, какой цвет волос будет у их мэра?

Общественная активистка, бывшая и.о. Одесской ОГА Соломия Бобровская: «У женщин, которые попадают в политику, появляется особый интерес к участию в политической жизни. Если вы увидите сегодня срез парламента, облсоветов, местных советов, то женщины в основном являются спикерами, они озвучивают позиции фракций, не боятся высказывать, наконец, свое мнение. Они являются активными, они вступают в диалог, спорят. И это классно!».

Стереотип № 4. Рекомендовать выходить замуж

«Геращенко:"Троянскому коню" Савченко давно пора замуж» (Вести)

Своими сексистскими высказываниями Украине запомнился и народный депутат Антон Геращенко. В интервью изданию Корреспондент.net Антон Геращенко предложил Надежде Савченко «идти замуж и рожать, а не заниматься политикой». О чем медиа не гнушались писать снова и снова.

Ведущая Ульяна Пчелкина: «Женщина в Украине имеет право заниматься тем, чем она хочет и может. Я не сужу - хороший или плохой политик Надежда Савченко. Но Антон Геращенко - не лучший политик, если он позволяет себе такие сексистские высказывания. И это реально позор!».

Стереотип № 5. Сравнивать негативные явления с женщинам

Спецпрокурор Холодницкий: Я не девка, чтобы меня к чему-то принуждать (Украинская правда)

Не заботился о сексизме и глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, давая интервью «Украинской правде». И когда ему указали на недопустимость таких высказываний, вместо извинений Холодницкий начал неуклюже оправдываться, и снова утонул: "... у нас с журналистом был мужской разговор. Я хотел, чтобы он был простым и понятным", - отметил глава в комментарии «Главкому».

Команда проекта «Повага - кампанія проти сексизму» объяснила, в чем опасность таких публичных высказываний: «Слова "Я не девка, чтобы меня к чему-то принуждать" имеют подтекст, что можно и даже нужно "девок" принуждать к нежелательным им действиям или обстоятельствам. Это не только яркое выражение неуважения к женщинам, но и оправдание насилия в их отношении".

Стереотип № 6. Своим успехом женщина обязана мужу

«Жена Луценко объяснила, почему председатель фракции БПП не может стать генпрокурором» (Новое время)

Приписывание родственных связей с влиятельными мужчинами - еще один тренд в медиа. О том, что женщина может достичь успеха только с мужской поддержкой, редко ставят под сомнение. И как только построится хотя бы намек на мужа (отца, любовника, дяди) - с облегчением вздыхают: «Ну да, понятно! С таким мужчиной!».

Народный депутат Светлана Войцеховская: «В учебниках нет примера исторических женщин, успешных женщин, ну кроме Княгини Ольги, пожалуй ... За последнее столетие вы не найдете ни одного примера именно женщины успешной, у нас же мужчины успешные, женщины не очень ... На среднем уровне только женщины. Но на самом высоком уровне, где люди принимают решения, в основном мужчины. То есть априори женщина не может принимать решения ...».

Стереотип № 7. Разделение на женские и мужские профессии

«Армия - женское дело? Украинских девушек становится больше среди военных» (Факты. ICTV)

Не проблема в СМИ показать разные роли женщин во власти, бизнесе, в армии. Но есть угроза в расстановке акцентов. Чтобы разрушать стереотипы, медиа следует информировать, объяснять, а не удивляться и пугать «женщинами».

Также традиционно считается, что одна из женских функций - опекунская. И если на совещании присутствует женщина, чаще всего именно от нее ожидают, что она будет вести протокол, заботиться, чтоб у всех был горячий кофе, и желательно, чтобы «не мешала ...».

Народный депутат Мария Ионова: «Женщины-депутаты первые подняли вопрос о реформировании Министерства обороны, приведении принципов его работы к стандартам НАТО. Мы уже изменили один из приказов, которым были запрещены профессии для женщин, и уже вернули из этого перечня 63 из них, в том числе и боевые. Интересный факт. По данным исследования, проведенного в Министерстве молодежи и спорта, на мужчин-спортсменов тратится больше ресурсов, чем на женщин, но при этом женщины получают больше медалей и наград ... ».

Стереотип №8. Потому что женщина ...

«Первая женщина-мэр в истории Прилук" (Ведомости Черниговщины)

Это «нормальный» заголовок для большинства медиа. А теперь игра наоборот - представьте такой заголовок новости: «Президентом соседней страны стал пожилой лысоватый мужчина»? Сомнительно. При этом количество заголовков о том, что мэром какого-нибудь города стала женщина - просто зашкаливает.

Критиковать решения, которые привели к плохим последствиям в стране - это функция журналиста. Впрочем, обвинять в грехах, потому что женщина или удивляться, что какую-то высокую должность заняла женщина - это примитивно. Женщин в политике крайне мало, и все они - как на ладони.

Народный депутат Светлана Войцеховская: «Фактически мне никогда не говорили, что ты не можешь занимать эту должность - лишь потому, что ты женщина. Но мою кандидатуру никогда и не рассматривали на эту должность ... И ты должна была куда-то идти и начинать с нуля, напоминая себе, что «Я могу».

Последствия таких стереотипов, которые тиражируются с завидной скоростью - женщине необходимо постоянно доказывать, что она способна занимать должность, быть успешной и реализоваться как профессионал, а не только как жена или мать троих детей.

Фехтовальщица, олимпийская чемпионка Ольга Харлан: «По сути соревнования по фехтованию среди женщин никто даже не считал видом спорта. Это было как-то так непонятно. Я занималась фехтованием уже четыре года, когда на Олимпиаде в фехтовании на саблях впервые победу одержала женщина. Событие, когда американская спортсменка получила первую золотую олимпийскую медаль, произвело настоящий фурор. Мы своими результатами доказали, что с нами надо считаться, и что на нас следует обращать внимание».

5 советов, как избежать сексизма в статьях

Используйте статистику. Готовя материал, помните про красноречивые цифры в отношении женщин и это будет вашим железным аргументом для редактора. Например, 90% пострадавших от домашнего насилия - женщины и дети. Женщины в среднем зарабатывают на 30% меньше, чем мужчины. В украинском парламенте всего 12% женщин и так далее.

Приглашайте комментировать женщин-експертов о политике, правительстве, экономике, бизнесе, а не только о медицинской или воспитательной сфере.

Про гендерные вопросы пусть говорят сами женщины через собственные истории. Не расставляйте в своем материале снисходительных акцентов.

Правило наоборот. То, что хотели бы спросить у женщины, спросили бы у мужчины? Или спросили бы вы у народного депутата, с кем его дети, когда он обсуждает законопроект в парламенте? Какой цвет волос мэра, который выиграл на местных выборах? Не спрашивайте, об этом и у женщины.

Спросите себя. Забудьте на минутку о рейтингах вашего издания или шоу, количество шейров в сети и просмотров новости на сайте, и ответьте на один короткий вопрос:

Если вы - женщина: Мне комфортно, когда меня выгоняют мыть посуду, вместо того, чтобы дописать статью или вести передачу?

Если вы - мужчина: Мне комфортно, когда мою мать или жену отправляют мыть посуду, вместо того, чтобы она принимала решение, будучи директором компании или возглавляя государственную службу?

Если вы честно себе ответили, то вы уже будете избегать сексистских стереотипов в своих материалах.

Ирина Виртосу, Центр информации о правах человека

Первоисточник: http://50vidsotkiv.org.ua/top-8-stereotipiv-pro-zhinok-yaki-ohoche-tirazhuyut-ukrayinski-zmi/