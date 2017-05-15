15 мая на территории складов суконной фабрики в городе Березань Киевской области произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
После прибытия на место пожара спасатели установили, что горит готовая продукция на площади 800 кв.м.
Возникла угроза распространения огня на рядом расположенные складские помещения. На место пожара направлены дополнительные силы из Переяслав-Хмельницкого, Згуровского, Бориспольского, Яготинского, Броварского районов.
Сейчас ликвидация пожара продолжается.
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Тушение пожара на суконной фабрике в Березани
Фото: kyivobl.dsns.gov.ua