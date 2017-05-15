США поставят в Украину оборудование для хранилища ядерных отходов

В ЦХОЯТ будут свозить отработанное ядерное топливо из трех украинских АЭС

Государственное предприятие "Энергоатом" договорилось с американской компанией Holtec International о поставке специального технологического оборудования для строительства хранилища ядерных отходов. Об этом сообщает пресс-служба Энергоатома.

"Согласно контракту, заключенному с Энергоатомом, для ЦХОЯТ (Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива, - ред.) Holtec International будет поставлять специальное технологическое оборудование для обращения с отработанным ядерным топливом по технологии, предусмотренной в проекте строительства ЦХОЯТ, которая также разработана Holtec International. Прежде всего, это контейнеры для хранения и перевозки отработанного ядерного топлива, а также вспомогательное оборудование для обращения с такими контейнерами, вес которых составляет 150 - 170 тонн", - говорится в сообщении.

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ЦХОЯТ строится для хранения отработанного ядерного топлива с трех украинских АЭС: Ровенской, Южно-Украинской и Хмельницкой. Запорожская АЭС имеет собственное пристанционное хранилище.