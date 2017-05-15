Нового главу Конституционного суда планируют выбрать 19 мая

Трехлетний срок пребывания Юрия Баулина на должности истек еще 19 марта

Проведение выборов председателя Конституционного суда Украины запланировано в КСУ на 19 мая этого года. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на источник в Конституционном суде.

Трехлетний срок пребывания Юрия Баулина в должности председателя КСУ истек еще 19 марта этого года.

Согласно регламенту КСУ, нового председателя нужно избрать не позднее двухмесячного срока с дня, когда должность председателя стала вакантной. При этом, согласно ст. 148 Конституции, КСУ избирает председателя из своего состава на специальном пленарном заседании суда.

Сейчас в КСУ работают 15 судей, которые полномочны избрать нового председателя суда.

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Напомним, четверо судей Конституционного суда Украины обратились с просьбой к и.о. председателя КСУ Баулину определить дату и время пленарного заседания КСУ для проведения выборов нового председателя суда. Соответствующее письмо судей Николая Мельника, Сергея Саса, Игоря Слиденко и Станислава Шевчука было зарегистрировано секретариатом Конституционного суда 28 апреля.