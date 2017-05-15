Президент поручил провести военный парад на День Независимости

Президент Петр Порошенко поручил Кабинету министров разработать и утвердить план мероприятий по подготовке и празднованию 26-й годовщины независимости Украины. Соответствующий указ от 15 мая обнародован на сайте главы государства.
Правительство должно будет сформировать организационный комитет.
Согласно плану, 24 августа 2017 должен состояться парад войск по улице Крещатик и Майдане Независимости в столице Украины - Киеве.
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Религиозным организациям предлагается провести 24 августа 2017 года молебны за Украину.