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Следствие по сбитому в Донбассе MH17 подошло к самой сложной стадии

Следствие по сбитому в Донбассе MH17 подошло к самой сложной стадии
Место падения Boeing-777/ ИТАР-ТАСС

На этом этапе следователи должны установить ответственных за катастрофу

15.05.17 218
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Следствие по делу о сбитом в небе Донбасса самолете Boeing МН17 находится на самой сложной стадии. Об этом говорится в онлайн-журнале относительно хода следствия, опубликованном следственной группой по расследованию катастрофы, передает Укринформ со ссылкой на нидерландское издание NOS.

На этом этапе следователи должны установить ответственных за сбивание Boeing МН17.

"Прогресс на данном этапе является более сложным", - говорится во вступительной части журнала.

Координатор следственной группы отметил, что не вся информация может быть обнародована.

По данным следственной группы, свидетели предоставили информацию, но еще недостаточно.

"Поскольку бои на востоке Украины продолжаются, следователи не могут опрашивать людей на месте", - говорится в сообщении.

Кроме того, следователям приходится сталкиваться с событиями, которые требуют много времени следственной группы, но не имеют существенного значения для следствия. Как пример называются поиски, осуществленные внештатным нидерландским журналистом, который забрал с места катастрофы человеческие останки.

Ранее сообщалось, что в сентябре прошлого года международная Совместная следственная группа, которую возглавляет прокуратура Нидерландов, объявила результаты расследования, подтвердив, что ракетный комплекс "Бук", из которого был сбит самолет "Малайзийских авиалиний" МН17, был доставлен из России и после запуска ракеты из оккупированной территории вывезен обратно в РФ.

Напомним, 17 июля 2014 года в небе над селом Грабово Донецкой области был сбит самолет Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. В результате этой трагедии погибли 298 человек, большинство жертв - граждане Нидерландов.

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