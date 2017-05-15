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Инфографика В Украину идет тепло: прогноз погоды на неделю

<span class="label red">Инфографика</span> В Украину идет тепло: прогноз погоды на неделю
Фото из открытых источников

Пройдут дожди

15.05.17 99
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Стартовавшая неделя принесет в Украину тепло и дожди.

Таков прогноз погоды от УНИАН.

В понедельник в Украине практически без осадков. Теплее всего будет на севере и юге - до +21°. На востоке страны температура до +18°. В западных регионах днем столбик термометра поднимется до +20°. В центре до +19°.

Прогноз на 15 мая

 

Во вторник, 16 мая, местами пройдут дожди. Днем на юге и севере до +21°, в остальных регионах +17°...+20°.

Прогноз на 16 мая

В среду, 17 мая, в стране практически без осадков. Днем теплее всего будет на юге - до +19°.

Прогноз на 17 мая

 

В четверг на севере и в центре Украины пройдут дожди. Ночью в Украине +3°...+9°, днем на юге до +19°.

Прогноз на 18 мая

 

В центре и на юге местами пройдут дожди. На западе и севере днем до +21°, в остальных регионах +15°...+19°.

Прогноз на 19 мая

20 и 21 мая местами пройдут дожди. В субботу ночью прохладнее всего будет в Черновицкой области - до +7°, на остальной территории +8°…+11°. Днем температура по стране +17°...+22°. В воскресенье ночью на западе до +4°, днем в Украине +18°...+23°.

Прогноз на 20 мая


Прогноз на 21 мая

 

Народный прогноз

15 мая – Борис и Глеб Сеятели. В этот день продолжались полевые работы. В народе так и говорили: "Борис и Глеб сеют хлеб". Если соловей поет всю ночь - будет солнечный день. Если соловей запоет раньше кукушки - лето будет счастливое.

16 мая – Мавра Рассадница, Мавра Молочница, Мавра Зеленые щи. Хозяйки сеяли огороды семенами овощей.

17 мая – Пелагея Заступница, День баклушников. Если соловьи запели, то весна будет плодородной.

18 мая – Арина Капустница, Арина Рассадница. В этот день продолжали заниматься рассадой. 

19 мая – Иов Горошник. Соответственно, в этот день занимались бобовыми. 

20 мая – Купальница. Крестьянский народ купал лошадей в реках. Помимо этого, люди и сами окатывались холодной водой из водоемов.

21 мая – Иван Долгий. Крестьяне в этот день сеяли пшеницу, приговаривая: "Загоняй кобылицу и паши землю под пшеницу".

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