Стартовавшая неделя принесет в Украину тепло и дожди.
Таков прогноз погоды от УНИАН.
В понедельник в Украине практически без осадков. Теплее всего будет на севере и юге - до +21°. На востоке страны температура до +18°. В западных регионах днем столбик термометра поднимется до +20°. В центре до +19°.
Прогноз на 15 мая
Во вторник, 16 мая, местами пройдут дожди. Днем на юге и севере до +21°, в остальных регионах +17°...+20°.
Прогноз на 16 мая
В среду, 17 мая, в стране практически без осадков. Днем теплее всего будет на юге - до +19°.
Прогноз на 17 мая
В четверг на севере и в центре Украины пройдут дожди. Ночью в Украине +3°...+9°, днем на юге до +19°.
Прогноз на 18 мая
В центре и на юге местами пройдут дожди. На западе и севере днем до +21°, в остальных регионах +15°...+19°.
Прогноз на 19 мая
20 и 21 мая местами пройдут дожди. В субботу ночью прохладнее всего будет в Черновицкой области - до +7°, на остальной территории +8°…+11°. Днем температура по стране +17°...+22°. В воскресенье ночью на западе до +4°, днем в Украине +18°...+23°.
Прогноз на 20 мая
Прогноз на 21 мая
Народный прогноз
15 мая – Борис и Глеб Сеятели. В этот день продолжались полевые работы. В народе так и говорили: "Борис и Глеб сеют хлеб". Если соловей поет всю ночь - будет солнечный день. Если соловей запоет раньше кукушки - лето будет счастливое.
16 мая – Мавра Рассадница, Мавра Молочница, Мавра Зеленые щи. Хозяйки сеяли огороды семенами овощей.
17 мая – Пелагея Заступница, День баклушников. Если соловьи запели, то весна будет плодородной.
18 мая – Арина Капустница, Арина Рассадница. В этот день продолжали заниматься рассадой.
19 мая – Иов Горошник. Соответственно, в этот день занимались бобовыми.
20 мая – Купальница. Крестьянский народ купал лошадей в реках. Помимо этого, люди и сами окатывались холодной водой из водоемов.
21 мая – Иван Долгий. Крестьяне в этот день сеяли пшеницу, приговаривая: "Загоняй кобылицу и паши землю под пшеницу".