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Главная » Страна » АТО: Количество обстрелов и интенсивность огня уменьшились
АТО: Количество обстрелов и интенсивность огня уменьшились
Фото: Пресс-служба полка "Азов"
Ситуация в Донбассе

АТО: Количество обстрелов и интенсивность огня уменьшились

С начала суток двое украинских военных получили ранения

15.05.17 21
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В течение дня, 15 мая, в районе проведения антитеррористической операции подразделения российско-террористических войск продолжали обстреливать позиции ВСУ. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Количество обстрелов и интенсивность огня, по сравнению с предыдущими днями, уменьшились. С начала суток по состоянию на 18:00 боевики семь раз открывали огонь по позициям сил АТО.

С начала суток двое украинских военных получили ранения.

Подразделения сил АТО контролируют ситуацию в зоне своей ответственности и находятся в готовности дать противнику достойный отпор.

Мариупольское направление. Утром боевики обстреляли наши позиции у Водяного и Гнутово из стрелкового оружия. В районе Новотроицкого террористы били из вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов. Там же по украинским защитникам вел огонь вражеский снайпер.

Донецкое направление. Неподалеку Каменки боевики обстреляли воинов сил АТО из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Луганское направление. Незаконные вооруженные формирования из гранатометов осуществляли обстрелы опорных пунктов ВС Украины у Новозвановки и Новоалександровки.

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